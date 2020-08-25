حتى لو كانت فعاليته 70% ضد الفيروس.. تفاؤل أمريكي بشأن لقاح كورونا المرتقب ..فيديو

عرضت فضائية "الان" ، تقريرا مصورا أفادت فيه بأن هناك تفاؤلا أمريكيا بشأن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد المرتقب الإعلان عنه.





وأوضح الفيديو أنه بعد دخول كثير من دول العالم في سباق مع الزمن لتصنيع لقاح يقضي على فيروس كورونا وانتاجه، هناك اليوم تباشير أمل بدأت تلوح فى الأفق وسط تكهنات وتصريحات لمسؤولين مختصين متضاربة تارة ومتطابقة تارة أخرى.





وأشار إلى أن اخر تصريحات جاءت على لسان كبير مستشار الرئيس دونالد ترامب لشؤون الصحة، الدكتور أنتوني فاوتشي، والذي أبدى تفاؤلا حذرا بأن اللقاح سيتوفر قريبًا.





وفي مقابلة مع مجلة دير شبيغل الألمانية قال فاوتشي إنه نظرًا لأن العديد من الشركات بدأت بالفعل إنتاج لقاحها، من المفترض أن تتوافر عشرات الملايين من الجرعات، في بداية عام 2021 تقريبًا.





وبحلول نهاية 2021، يجب أن يكون هناك مئات الملايين، وربما حتى مليار، وهذا لا يكفي للجميع في العالم، لكنه يكفي لتطعيم معظم الناس الذين يحتاجون إليه.

وأضاف مستشار الرئيس الأمريكي انهم يبذلون قصارى جهدهم جاهدين من أجل الوصول إلى فعالية تزيد على 70% للقاح كورونا، وهذا ليس جيدًا، مثل لقاح الحصبة، الفعال بنسبة 97 إلى 98%.