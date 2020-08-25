عودة للحياة.. شاب فقد عمله بالإمارات بسبب كورونا يوجه رسالة للشباب.. فيديو

روى الشاب محمد عمارة، الذي كان يعمل سائقا بالإمارات وأجبرته أزمة كورونا على العودة لمصر بعد أن فقد وظيفته، قصة حصوله على وظيفة بالمنطقة اللوجيستية بطنطا بعد أقل من شهر من عودته لمصر.





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وقال عمارة لـ"صدى البلد": "رجعت لمصر في شهر مايو الماضي من الإمارات بعد أن فقدت عملي بسبب أزمة كورونا ، وظل هاجس حصولي على فرصة عمل بمصر يطاردني حول إمكانية الحصول على وظيفة في ظل هذا التزاحم في البحث عن وظيفة".









وأضاف: "عندما عدت لمصر علمت بمبادرة وزارة الهجرة "نورت بلدك" وقمت بتسجيل بياناتي بالاستمارة وبعدها تم التواصل معي وقمت بإجراء مقابلة في المنطقة اللوجيستية بطنطا، وتم التوصل معنا مرة أخرى لإبلاغنا بالتعيين بشكل رسمي واستلام العمل".









وأكد أن المنطقة اللوجيستية بطنطا وفرت الكثير من فرص العمل للشباب العائد من طنطا، موجها رسالة للشباب المصري العائد من الخارج بأنه يوجد فرص عمل كثيرة للشباب بمصر، وكل من يسعى للحصول على فرصة عمل فبالطبع لن يضيع سعيه.