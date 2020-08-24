فرص عمل للعائدين من الخارج.. الهجرة توقع بروتكول تعاون مع المنطقة اللوجيستية بطنطا

وقعت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بروتكول تعاون مع المهندس أشرف دوس، المصري العائد من الخارج بهدف توفير فرص عمل للعائدين من الخارج بالمنطقة اللوجستية بطنطا.





وتفقد اللواء محمود شعراوي والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ود. علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ود. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الأسبوع الماضي، أعمال المنطقة اللوجستية بطنطا، وتم افتتاح النادى الرياضى الاجتماعى كأحد الأنشطة الترفيهية بالمنطقة التجارية- اللوجستية.





وتعد المنطقة التجارية واللوجستية بمحافظة الغربية "داون تاون دلتا" أول وأكبر منطقة تجارية ولوجيستية على مستوى محافظات مصر، تم إنشاؤها بالتعاون بين شركة "فيرن بروجلوبال" للاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية على مساحة حوالي 83 فدانًا باستثمارات تتعدى 6 مليار جنيه مصري، وتتوسط المنطقة التجارية عشرة محافظات بوسط الدلتا وتخدم 42 مليون نسمة توفر أكثر من 50000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مدة تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى فرص العمل التي سيتم توفيرها عن طريق المشروع.