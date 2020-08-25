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منوعات

الضربة القاضية.. المتعافون من كورونا أكثر عرضة للإصابة به مرة أخرى عن غيرهم

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 07:14 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
يزعم العلماء أن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، هم أول مرضى في العالم يصابون بفيروس كورونا مرة أخرى، بعد 4 أشهر فقط من التعافي من الفيروس.

وأصيب عامل تكنولوجيا المعلومات البالغ من العمر 33 عامًا بسلالتين مختلفتين تمامًا من كوفيد- 19، وفقًا للباحثين في هونج كونج، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية. 

وكان العامل بصحة جيدة قبل أن يصاب بسعال وصداع وحمى مع الإصابة الأولى وأثبتت الاختبارات الإيجابية لـ كوفيد -19، مع اختبار المسحة في 26 مارس.

وتم نقل المريض ، الذي يعيش في هونج كونج، إلى المستشفى لكنه تعافى وخرج منه بعد إجراء اختبارين سلبيين في 14 أبريل.

فيما جاءت نتيجة اختباره إيجابية مرة أخرى أثناء الفحص في مطار هونج كونج في 15 أغسطس عند عودته من إسبانيا عبر المملكة المتحدة.

وقال الباحثون إن الرجل دخل المستشفى مرة أخرى ولكن لم تظهر عليه أعراض ، مما يشير إلى أن العدوى اللاحقة قد تكون أكثر اعتدالا، وقد حدد التسلسل الجينومي الاختلافات في الفيروسات ، مما يثبت عدوى منفصلة ، بدلًا من الانتكاس.

ويعد الكشف الذي كشف عنه باحثو هونج كونج بمثابة ضربة كبيرة للعلماء الذين كانوا يأملون في أن يطور الناجون مناعة طويلة الأمد، ويحذر الخبراء من أنه يشير إلى أن الفيروس قد يفسد اللقاحات ويستمر مثل نزلات البرد.
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