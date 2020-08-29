خوفًا على الأطفال.. الصحة: إجراءات وقائية ضد فيروس كورونا بالحضانات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا للعاملين في الحضانات، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة الأطفال.
أوضحت وزارة الصحة، الإجراءات الوقائية كالتالي:-
- البقاء بالمنزل عند ظهور أعراض مرضية.
- الحرص على ارتداء الكمامات القماشية أو الجراحية، وضرورة السعال أو العطس في المرفق المثني أو في منديل ورقي.
- الحرص على تكرار غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام أوتطهير الأيدي بالكحول.
- تنظيف وتطهير جميع الأسطح بشكل دائم ومتكرر.
- التهوية من خلال فتح الشبابيك أو استخدام مكيف الهواء إن وجد
- التأكد من رفع النفايات يوميا والتخلص منها بطريقة آمنة.