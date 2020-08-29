AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

خوفًا على الأطفال.. الصحة: إجراءات وقائية ضد فيروس كورونا بالحضانات

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:04 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا للعاملين في الحضانات، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة الأطفال.

أوضحت وزارة الصحة، الإجراءات الوقائية كالتالي:-

- البقاء بالمنزل عند ظهور أعراض مرضية.

- الحرص على ارتداء الكمامات القماشية أو الجراحية، وضرورة السعال أو العطس في المرفق المثني أو في منديل ورقي.

- الحرص على تكرار غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام أوتطهير الأيدي بالكحول.

- تنظيف وتطهير جميع الأسطح بشكل دائم ومتكرر.

- التهوية من خلال فتح الشبابيك أو استخدام مكيف الهواء إن وجد

- التأكد من رفع النفايات يوميا والتخلص منها بطريقة آمنة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل فتح الحضانات .. طبيب يوضح تأثير فيروس كورونا على الأطفال

بدون تحليل.. أعراض تؤكد الإصابة بكورونا.. الفرق بين سعال كوفيد 19 والعادى.. وحيل لتحمى نفسك من الإصابة بعد عودة الحياة لطبيعتها

بعد الغاء الحظر.. الاحتياطات الكاملة لممارسة الحياة بأمان في الحضانة والجيم والمطاعم

السعودية تصدر البروتوكولات الخاصة بموسم الحج هذا العام لمواجهة كورونا.. القائمة الكاملة

جمعية التمريض الحر بأسوان: 80 % من حالات كورونا تكون أعراضها طفيفة

الصحة تقدم 8 إرشادات للوقاية من كورونا في أماكن العمل

ترشيحاتنا

4 مرات في اليوم.. اكتشاف بخاخ لقتل فيروس كورونا في الأنف

السيسي يكلف حسن عبد الشافي بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية

الأمن يعثر على كنز بحوزة الإرهابي محمود عزت.. شاهد

شاهد.. صوفينار بملابس البحر

مخالفة.. أحمد موسى يعرض صورة تسببت في غضب الرئيس السيسي

شاهد.. رد فرجاني ساسي على رسالة أحمد عيد عبد الملك بعد أزمة مباراة المقاولون

AdvertisementS

مخالفة.. أحمد موسى يعرض صورة تسببت في غضب الرئيس السيسي

للتحفيز على التصالح .. متحدث التنمية المحلية لصدى البلد: زيادة عدد المقرات والموظفين وساعات العمل وتقليل سعر المتر

4 مرات في اليوم.. اكتشاف بخاخ لقتل فيروس كورونا في الأنف

الأمن يعثر على كنز بحوزة الإرهابي محمود عزت.. شاهد

تفاصيل مهمة.. 7 علامات تشير لإصابتك بكورونا

تعليمات الرئيس.. مجلس النواب يزف بشرى سارة لأصحاب مخالفات البناء

في 20 مليون دولار| حبس رجل أعمال نصب على المواطنين بشركة استثمار وهمية فى الجيزة

إعطاء فرصة للاتحاد الإفريقي.. وزير الري السوداني يكشف حقيقة الانسحاب من مفاوضات سد النهضة

ياسمين صبري تشتري سيارة بـ ١٠ ملايين جنيه.. صور

النيابة العامة تقرر حبس طباخ بـ دار أيتام فى مصر القديمة تعدى جنسيا على فتاتين

وكيل جهاز مباحث أمن الدولة سابقا يعلن: تركيا سوف تسلم الإرهابيين إلى مصر

كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله.. إخواني أرشد الأمن عن محمود عزت للقبض عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر.. بينها إيطالي وألماني وروسي.. صور

مصطفى قمر يشعل حفله الغنائى في الإسكندرية.. صور

أسباب ظهور التجاعيد المبكرة وطريقة سحرية لإخفائها