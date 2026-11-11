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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الريال السعودي يرتفع من جديد بالبنوك ويقترب من 15 جنيها.. وأعلى سعر للشراء في هذا البنك

ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم
ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم
رانيا أيمن

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026 ارتفاعا في عدد من البنوك المصرية، وذلك مع زيادة الطلب على الريال، خاصة من قبل المسافرين لأداء العمرة، وسجل أعلى سعر لشراء الريال السعودي في بنك HSBC عند 14.260 جنيه، بينما سجل أقل سعر للشراء في المصرف المتحد عند 13.808 جنيه، بفارق 45.2 قرشا بين أعلى وأقل بنك.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري شراء 14.251 جنيه، بيع 14.290 جنيه

أعلى سعر للريال السعودي اليوم

أعلى سعر شراء: 14.260 جنيه في بنك HSBC
أعلى سعر بيع: 14.417 جنيه في بنك الكويت الوطني NBK

أقل سعر للريال السعودي اليوم

أقل سعر شراء: 13.808 جنيه في المصرف المتحد
أقل سعر بيع: 14.256 جنيه في البنك العقاري المصري العربي

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

سجل سعر الريال السعودي في بنك HSBC شراء 14.260 جنيه، بيع 14.287 جنيه

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري شراء 14.251 جنيه، بيع 14.290 جنيه

سجل سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي شراء 14.232 جنيه، بيع 14.278 جنيه

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

سجل سعر الريال السعودي في بنك البركة شراء 14.230 جنيه، بيع 14.296 جنيه

سجل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان شراء 14.227 جنيه، بيع 14.280 جنيه

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB شراء 14.227 جنيه، بيع 14.270 جنيه

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس شراء 14.197 جنيه، بيع 14.296 جنيه

سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية شراء 14.185 جنيه، بيع 14.283 جنيه

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر شراء 14.182 جنيه، بيع 14.275 جنيه

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري شراء 14.182 جنيه، بيع 14.283 جنيه

سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول شراء 14.180 جنيه، بيع 14.290 جنيه

سجل سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني NBK شراء 14.097 جنيه، بيع 14.417 جنيه

سجل سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي شراء 13.870 جنيه، بيع 14.256 جنيه

سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد شراء 13.808 جنيه، بيع 14.307 جنيه

وتشير تحركات الريال السعودي الحالية إلى وجود تباين واضح بين البنوك في أسعار الشراء والبيع، وهو ما يستدعي المقارنة بين أكثر من بنك قبل إتمام أي عملية بيع أو شراء، خاصة مع اقتراب موسم العمرة وزيادة الطلب على العملة السعودية.

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