تفاصيل مهمة.. 7 علامات تشير لإصابتك بكورونا

فقدان السمع

كما يمكن أن تتراوح شدة أعراض COVID-19 من خفيفة جدًا إلى شديدة، وقد يعاني بعض الأشخاص من أعراض قليلة فقط ، كما يمكن ألا تظهر عليهم أي أعراض على الإطلاق، في حين هناك احتمالية لمعاناة بعض الأشخاص من تفاقم الأعراض؛ مثل "ضيق التنفس، و الالتهاب الرئوي "، بعد حوالي أسبوع من بدء الأعراض.









الأشخاص الأكبر سنًا لديهم مخاطر أعلى للإصابة بأمراض خطيرة من COVID-19 ، ويزداد الخطر مع تقدم العمر، والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية مزمنة قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة. تشمل الحالات الطبية الخطيرة التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة من COVID-19 ما يلي:



