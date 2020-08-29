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تفاصيل مهمة.. 7 علامات تشير لإصابتك بكورونا

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:31 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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نهى هجرس
قد تظهر علامات وأعراض مرض فيروس كورونا، بعد يومين إلى 14 يومًا من الإصابة به، وهذه المرة بعد التعرض للفيروس وقبل ظهور الأعراض، تسمى فترة الحضانة، ويمكن أن تشمل العلامات والأعراض الشائعة ما يلي:

حمى
سعال
التعب

وقد تشمل الأعراض المبكرة لـ COVID-19 فقدان حاسة التذوق أو الشم.

ويمكن أن تشمل الأعراض الأخرى:

ضيق التنفس أو صعوبة التنفس
آلام العضلات
قشعريرة
إلتهاب الحلق
سيلان الأنف
صداع الراس
ألم صدر
فقدان السمع

كما يمكن أن تتراوح شدة أعراض COVID-19 من خفيفة جدًا إلى شديدة، وقد يعاني بعض الأشخاص من أعراض قليلة فقط ، كما يمكن ألا تظهر عليهم أي أعراض على الإطلاق، في حين هناك احتمالية لمعاناة بعض الأشخاص من تفاقم الأعراض؛ مثل "ضيق التنفس، والالتهاب الرئوي"، بعد حوالي أسبوع من بدء الأعراض.


الأشخاص الأكبر سنًا لديهم مخاطر أعلى للإصابة بأمراض خطيرة من COVID-19 ، ويزداد الخطر مع تقدم العمر، والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية مزمنة قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة. تشمل الحالات الطبية الخطيرة التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة من COVID-19 ما يلي:

أمراض القلب الخطيرة ، مثل قصور القلب أو مرض الشريان التاجي أو اعتلال عضلة القلب
السرطان
مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)
داء السكري من النوع 2
السمنة المفرطة
فشل كلوي مزمن

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