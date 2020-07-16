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علامات جديدة تدل على الإصابة بفيروس كورونا ..صور

الخميس 16/يوليه/2020 - 07:31 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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هاجر هانئ
تعد أعراض الجهاز التنفسي من أبرز العلامات والأعراض التى تدل على الإصابة بـ فيروس كورونا والتى قد تؤدى إلى التهاب رئوي حاد، إلى جانب الإصابة بالإسهال وفقدان حاستي الشم والتذوق فى الكثير من الحالات.

قال الدكتور أحمد سامح، أستاذ مساعد أمراض باطنة وقلب بجامعة تافتس في أمريكا، إن هناك دراسة جديدة توضح أهمية اعراض الطفح الجلدي كأحد الأعراض التي تميز الإصابة بفيروس كورونا. 

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كشف أحمد سامح، عن أبرز أشكال الطفح الجلدي التى تظهر على المصاب في حالة الإصابة بفيروس كورونا، أهمها ..
- طفح على شكل دوائر لونها احمر ومرتفعة قليلا عن مستوى الجلد وتسبب هرش على الوجه والجسم.
- وفي بعض الأحيان يكون التغير الجلدي على شكل تورم مفاجئ في الوجه والشفتين.
- او على شكل بثور لونها احمر بنفسجي على القدمين
-بعض الحالات يكون الطفح الجلدي هو أول عرض للمرض

وأضاف أستاذ مساعد أمراض باطنة و قلب بجامعة تافتس فى امريكا ، أن 17 فى المئة من الحالات يكون الطفح الجلدي هو اول عرض للمرض، وفي ٢١ فى المئة  من حالات الإصابة بالفيروس يكون الطفح الجلدي هو العرض الوحيد للمرض بدون اي اعراض اخرى مثال الحمى او الكحة او ضيق النفس.

إليكم الصور ... 
علامات جديدة تدل على الإصابة بفيروس كورونا ..صور
علامات جديدة تدل على الإصابة بفيروس كورونا ..صور
علامات جديدة تدل على الإصابة بفيروس كورونا ..صور
علامات جديدة تدل على الإصابة بفيروس كورونا ..صور
علامات جديدة تدل على الإصابة بفيروس كورونا ..صور
علامات جديدة تدل على الإصابة بفيروس كورونا ..صور
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