هاني الناظر ينصح المتعافين من كورونا باتباع هذه الإجراءات

قدم الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث سابقا، بعض النصائح- عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- يجب أن يتبعها المتعافين من فيروس كورونا .





وقال الناظر، في منشوره "السيدات والسادة الذين أصيبوا بكورونا وكتب الله لهم الشفاء عليهم دائما والي حين انتهاء الوباء تماما اتخاذ جميع الاجراءات الوقائية والاحترازية ."





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وأكد: لابد من ارتداء الكمامة والحرص علي التباعد عن الاخرين عند التواجد في الاماكن المزدحمة وغسل الايدي بالماء والصابون وتطهيرها عند اللزوم وجميع الاجراءات الاحترازية الاخري وذلك مثلهم مثل اي انسان لم يتعرض للاصابة.





وأشار إلى انه لا توجد حتي الان دراسات علمية مؤكدة تشير الي اكتسابهم مناعة مستديمة ضد الفيروس؛ لذلك يعتبر الحرص ضروريا.