بعد تراجع أعداد المصابين.. هاني الناظر ينصح بهذه الإجراءات الوقائية من كورونا





حقيقي احنا سعداء ان اعداد الاصابات الجديدة بدأت تقل الحمد لله وان الفيروس بدأ يضعف". وعلق الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس معهد البحوث الأسبق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا "





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وتابع الناظر "ولكن هذا لا يعني التوقف عن ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي وعدم تطهير الأيادي بالماء والصابون وعدم السلام بالايدي بالعكس علينا أن نحرص تماما على الاستمرار في ارتداء الكمامة واتخاذ كل الاجراءات الاحترازية كاملة والا فاننا قد نتعرض لانتكاسة خطيرة تؤدي على عودة انتشار المرض".







