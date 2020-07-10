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مرأة

بعد تراجع أعداد المصابين.. هاني الناظر ينصح بهذه الإجراءات الوقائية من كورونا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 02:14 م
الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر
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حياة عبد العزيز
تراجع أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد على مدار يومين، لكن هذا يعني أن الفيروس أختفى تماما أو نتخلى عن الاجراءات الوقائية.

وعلق الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس معهد البحوث الأسبق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا "حقيقي احنا سعداء ان اعداد الاصابات الجديدة بدأت تقل الحمد لله وان الفيروس بدأ يضعف".

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وتابع الناظر "ولكن هذا لا يعني التوقف عن ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي وعدم تطهير الأيادي بالماء والصابون وعدم السلام بالايدي بالعكس علينا أن نحرص تماما على الاستمرار في ارتداء الكمامة واتخاذ كل الاجراءات الاحترازية كاملة والا فاننا قد نتعرض لانتكاسة خطيرة تؤدي على عودة انتشار المرض".


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