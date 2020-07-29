عادة زائفة تزيد من فرص الإصابة بفيروس كورونا

حذر أحد الخبراء من أن ارتداء القفازات لا يحمي الناس من فيروس كورونا المستجد كوفيد -19" لأنها تعطي إحساسًا زائفًا بالأمان.









قالت الدكتورة "أليسون بارتليت" إخصائية الأمراض المعدية في جامعة شيكاغو ، إن القفازات لا تقدم الأمان المطلوب لتجنب العدوى من فيروس كورونا المستجد، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.









فيما أشار رؤساء منظمة الصحة العالمية الى أن غسل اليدين بانتظام هو أفضل طريقة لوقف انتشار الفيروس، لكن الكثير من الأشخاص القلقين بشأن الفيروس يستخدمون القفازات بطريقة مشابهة للأقنعة ، والتي أظهرت الدراسات أنها يمكن أن تقلل من خطر انتقال العدوى.









ووفقًا للدكتور" بارتليت" أن هذا لا معنى له لأن الفيروس يمكن أن يعيش على القفازات إذا لمس الأسطح الملوثة، وأضافت أن ارتداء القفازات يمكن أن يمنح الناس إحساسًا زائفًا بالأمان.









وفي حديثها عن فعالية ارتداء القفازات ، قالت: "قد تشعر بالحماية لأن بشرتك لا تلمس السطح، ولكن بمجرد أن تنتقل من لمس ذلك السطح إلى لمس القناع أو الوجه ، فهذا هو التلوث ، حتى إذا كنت ترتدي قفازات".







