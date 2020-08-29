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توك شو

هاني الناظر يكشف حقيقة دخول مصر في الموجة الثانية لـ كورونا.. فيديو

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:52 م
هاني الناظر
هاني الناظر
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث السابق، إننا ما زلنا في الموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد، التي بدأت في مارس الماضي.

وأضاف الدكتور هاني الناظر، خلال حواره التليفزيوني ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن الدولة المصرية أدارت أزمة فيروس كورونا بنجاح.

ونوه رئيس المركز القومي للبحوث السابق، إلى أنه عندما تم فرض غرامات على عدم ارتداء الكمامة؛ الجميع التزم بهذا القرار، وتم ارتداء الكمامات في جميع الأماكن، وبدأت حالات الاصابة بكورونا تنخفض.

وأوضح الدكتور هاني الناظر أن حالات فيروس كورونا بدأت في الزيادة مرة أخري بعد انخفاضها بسبب عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية كما كان في السابق.

وأشار إلى أننا لم نبدأ في موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد، ولكننا ما زالنا في الموجة التي بدأت في شهر مارس الماضي ولم تنتهِ حتي الآن.
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