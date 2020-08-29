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منوعات

ستكون أشرس.. دراسة تكشف طريقة تفشى الموجة الثانية من كورونا

السبت 29/أغسطس/2020 - 08:07 م
صدى البلد
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مريم صليب
بات الرعب يسيطر على كل حكومات العالم من جديد بسبب الإرتفاع المتزايد لمرضى فيروس كورونا في معظم الدول و أصبحت الموجة الثانية هي الفزاعة التي تؤرق معظم شعوب الأرض . 

نشرت صحيفة " ديلي ميل" ، دراسة توضح أن الموجة الثانية من فيروس كورونا قد تكون أقرب في هذه المرة قد تخترق جدران المنزل و تنتقل بين الأسرة الواحدة . 

أوضحت الدراسة ان الموجة الثانية قد تأتي من داخل المنزل و تنتقل عن طريق الأطفال ، فقد أقيمت دراسة على حوالي 200 طفل وجدوا أن 30 % منهم مصابون و لكن دون أن يظهر عليهم أي أعراض ، و حوالي 20 % منهم مصابون بالفيروس و نقلوا العدوى لأشقائهم . 

خلصت الدراسة أن الموجة الثانية ستكون أشرس لأن الإنسان لا يرتدي الكمامة في المنزل و هو يتعامل مع أسرته و قد تكمن الخطورة في تلك النقطة ، فعلى الجميع الحرص و الإبتعاد عن الاماكن المزدحمة . 
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