مساعد وزيرة الصحة يوضح معدلات الإصابة بـ كورونا.. فيديو

قال الدكتور إيهاب كمال مساعد وزيرة الصحة ومدير إدارة الحميات، إن مستشفيات الحميات الكبيرة قامت بمجهود كبير وعظيم في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في الفترة السابقة.





وأضاف الدكتور إيهاب كمال خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن مستشفيات الحميات بالامكانيات المتاحة حاليا قادرة علي مواجهة أي جائحة ثانية لكورونا





وتابع مساعد وزيرة الصحة ومدير إدارة الحميات أن الاعداد التي ترددت علي مستشفيات الحميات المصابة بكورونا في الفترة السابقة أعطت الجميع في هذه المستشفيات الخبرة في التعامل مع الأزمة.





وأوضح الدكتور إيهاب كمال أن معدلات الاصابة بفيروس كورونا المستجد ثابتة في الايام الماضية حتي بعد تقليص الأماكن المتاحة في المستشفيات العلاجية إلى 20% فقط لعلاج مصابي كورونا.





وأشار إلى أن إشغال الآسرة في الداخلي أو العناية أو غرف التنفس الصناعي أصبح منخفض عن السابق، موضحا أن الداخلي لا يتعدي الـ 40% والعناية 80% والتنفس 85%.