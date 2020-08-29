لجنة الفيروسات تكشف حقيقة دخول الموجة الثانية من فيروس كورونا.. فيديو

قال الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي ، إن العالم أجمع يشهد للدولة المصرية في عمل جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا .





وأضاف عادل خطاب خلال لقائه في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أن فيروس كورونا متواجد منذ نهاية سنة 2019 والحالات انتشرت في شهر يناير 2020 مؤكدا أن الصين اليوم لا تسجل إصابات بفيروس كورونا .





عادل خطاب ، أن مصر بدأت إصابات فيروس كورونا متأخرة بعد أوروبا مؤكدا على ان مصر لم تشهد موجة ثانية من إصابات فيروس كورونا حتى الآن . وأوضحأنإصاباتأوروباعلىإصاباتحتىالآن





وتابع : العلماء أكدوا أن الفيروس مستمر معنا لبعض الوقت وأنه سيحدث له موجة ثانية لافتا إلى أن الموجة الثانية تكون أشد من الأولى .



