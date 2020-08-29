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توك شو

لجنة الفيروسات تكشف حقيقة دخول الموجة الثانية من فيروس كورونا.. فيديو

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:01 م
عادل خطاب
عادل خطاب
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إبراهيم القادري
قال الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي ، إن العالم أجمع يشهد للدولة المصرية في عمل جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا .

وأضاف عادل خطاب خلال لقائه في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أن فيروس كورونا متواجد منذ نهاية سنة 2019 والحالات انتشرت في شهر يناير 2020 مؤكدا أن الصين اليوم لا تسجل إصابات بفيروس كورونا  .

وأوضح عادل خطاب ، أن مصر بدأت إصابات فيروس كورونا متأخرة بعد أوروبا مؤكدا على ان مصر لم تشهد موجة ثانية من إصابات فيروس كورونا حتى الآن .

وتابع : العلماء أكدوا أن الفيروس مستمر معنا لبعض الوقت وأنه سيحدث له موجة ثانية لافتا إلى أن الموجة الثانية تكون أشد من الأولى .

واستكمل : فيروس كورونا يعطي مناعة من نفس نوعه ولكنه يتحور لعدة أنواع مؤكدا على أن المصل سيتم عمله على نمط من الفيروسات .
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