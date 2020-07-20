عادل خطاب: مصر وصلت إلى الجزء الرأسي من منحنى إصابات فيروس كورونا.. فيديو

قال الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي ، إن استخدام دواء "السوفالدي" ليس له اى علاقة بانخفاض اعداد اصابات فيروس كورونا لانه يتم استخدامه في مستشفيات العزل علي نطاق ضيق .





وأضاف عادل خطاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سي ، أن مصر وصلت إلى الجزء الرأسي من منحني إصابات فيروس كورونا مؤكدا علي ان فيروس كورونا لم ينتهي .





عادل خطاب ، أن هناك 20% انخفاض في حالات بسبب كورونا للمصابين جرب عليهم علاج"السوفالدي "في أمريكا . وأوضحالوفاةللمصابينأمريكا









وتابع : أن انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا ليس معناه انتهاء الوباء وعلينا الالتزام بالإجراءات الوقائية .



