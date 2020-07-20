AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عادل خطاب: مصر وصلت إلى الجزء الرأسي من منحنى إصابات فيروس كورونا.. فيديو

الإثنين 20/يوليه/2020 - 04:01 ص
عادل خطاب
عادل خطاب
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي ، إن  استخدام دواء "السوفالدي" ليس له اى علاقة بانخفاض اعداد اصابات فيروس كورونا لانه يتم استخدامه في مستشفيات العزل علي نطاق ضيق .

وأضاف عادل خطاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سي ، أن مصر وصلت إلى الجزء الرأسي من منحني إصابات فيروس كورونا مؤكدا علي ان فيروس كورونا لم ينتهي  .

وأوضح عادل خطاب ، أن هناك 20% انخفاض في حالات الوفاة بسبب كورونا للمصابين جرب عليهم علاج"السوفالدي "في أمريكا .


وتابع : أن انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا ليس معناه انتهاء الوباء وعلينا الالتزام بالإجراءات الوقائية .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أستاذ أمراض صدرية يكشف توقعات منحنى الإصابات في الفترة المقبلة.. فيديو

بعد عودة الإصابات بكورونا في بورسعيد.. الغضبان يؤنب المواطنين ويوجه عدة نصائح لهم

الحالات هتزيد الأسبوع الجاي | العليا للفيروسات: لم نصل لذروة كورونا.. فيديو

تونس تعلن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بـ فيروس كورونا

اللجنة العليا للفيروسات: كورونا لا ينتقل عن طريق الطعام..فيديو

اللجنة العليا للفيروسات: ارتداء الكمامة يمثل خطورة في حالة واحدة .. فيديو

ترشيحاتنا

غدا.. أكسفورد تعلن عن نتائج نهائية لـ لقاح كورونا.. بـ 35 جنيها.. فيديو

أول رد من ابنة أصالة على حفل خطوبتها.. شاهد

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20 -7- 2020 والقنوات الناقلة

عسكريون أوروبيون: أي هجوم من تركيا والوفاق على سرت بمثابة انتحار

ترتيب هدافي الدوري الإسباني موسم 2019 - 2020

بعد خطوبتها.. شاهد أجمل إطلالات شام الذهبي ابنة أصالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا ينتقل بين الأطفال في هذه الفئة العمرية.. تعرف على سنهم

بـ فستان تايجر.. نانسي عجرم تجذب قلوب متابعيها بإطلالة ناعمة

بعد خطوبتها.. شاهد أجمل إطلالات شام الذهبي ابنة أصالة