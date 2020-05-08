AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لا يخترق الجلد.. عادل خطاب: غسل الإيدي يكفي للوقاية من كورونا.. فيديو

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:12 م
ارشيفية
ارشيفية
Advertisements
محمد حليم قنديل

قال الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي, إنه سيتم إعادة فتح المدارس والجامعات وستعود الحياة كما كانت في السابق ولكن مع استمرار اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ علي حياة المواطنين.


وأضاف خطاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن" مع الاعلامية رانيا هاشم, والمذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية, أن غسل الايدي يكفي للوقاية من فيروس كورونا, مشيرا إلي ان الفيروس لا يخترق الجلد.


وتابع عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي, أن الدول العظمي التي يوجد بها الكثير من الحالات وقد تعدت 10 أضعاف الحالات التي وصلنا لها تم فتحها مرة أخري مع اتخاذ الاجراءات الوقائية.


وأوضح الدكتور عادل خطاب, أن الدولة ستفرض ارتداء الماسك الطبي علي جميع الهيئات الحكومية وسيتم تعميم ذلك بين المواطنين حفاظا علي أرواحهم وعدم انتشار الوباء بينهم.


وأشار إلي أنه, يجب ان تكون هناك طرق توعية للمواطنين عن كيفية استخدام الماسك الطبي نظرا لاستخدام الكثير من المواطنين له بطريقة خاطئة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد اكتشاف الحالة الثانية.. الصحة تطالب المواطنين بهذه الإجراءات للوقاية من كورونا.. صور

تحرك عاجل من البرلمان لـ إلغاء بصمة الموظفين خوفا من انتقال فيروس كورونا

بعد اكتشاف مصابي باخرة أسوان الـ12 بـ كورونا.. الصحة تعلن طرق الوقاية

اطرد الفيروس.. رئيس الفيفا: الأيدي الآمنة ضد الكورونا .. شاهد

بعد ارتفاع سعره.. نقيب صيادلة الإسماعيلية يقدم بديلا رخيصا لـ الكحول

توعية ومطهرات.. هكذا حارب طلاب وأساتذة كليات صيدلة فيروس كورونا المستجد

ترشيحاتنا

لاعب بالزمالك .. تعرف على ضحية اليوم من برنامج رامز مجنون رسمي

أنا الكابتن «8».. حمدي نوح أسطورة الكرة المصرية: كنت أغلى لاعب في مصر.. ومحمد صلاح بكى أمامي لهذا السبب

هتعمل ايه بالفلوس.. شطة يهاجم أحمد فتحي بسبب النادي الأهلي

بعد عقد قرانها على نجم إنبي.. شاهد أجرأ إطلالات الإعلامية شيما صابر

نجم منتخب العراق السابق: اللعب لـ الزمالك أسوأ قرار في حياتي

بعد إعلان زواجه من غادة عبد الرازق.. شاهد أحدث ظهور لـ هيثم زنتيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث في الجسم عند تناول شاي الكركديه

بإطلالة بسيطة وعفوية .. شاهد دينا الشربيني برفقة عمرو دياب من الجونة

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني