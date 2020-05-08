لا يخترق الجلد.. عادل خطاب: غسل الإيدي يكفي للوقاية من كورونا.. فيديو

قال الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي, إنه سيتم إعادة فتح المدارس والجامعات وستعود الحياة كما كانت في السابق ولكن مع استمرار اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ علي حياة المواطنين.





وأضاف خطاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن" مع الاعلامية رانيا هاشم, والمذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية, أن غسل الايدي يكفي للوقاية من فيروس كورونا, مشيرا إلي ان الفيروس لا يخترق الجلد.





وتابع عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي, أن الدول العظمي التي يوجد بها الكثير من الحالات وقد تعدت 10 أضعاف الحالات التي وصلنا لها تم فتحها مرة أخري مع اتخاذ الاجراءات الوقائية.





وأوضح الدكتور عادل خطاب, أن الدولة ستفرض ارتداء الماسك الطبي علي جميع الهيئات الحكومية وسيتم تعميم ذلك بين المواطنين حفاظا علي أرواحهم وعدم انتشار الوباء بينهم.





وأشار إلي أنه, يجب ان تكون هناك طرق توعية للمواطنين عن كيفية استخدام الماسك الطبي نظرا لاستخدام الكثير من المواطنين له بطريقة خاطئة.