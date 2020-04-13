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توك شو

عادل خطاب يكشف تفاصيل معركة الأجسام المضادة لفيروس كورونا داخل جسم الإنسان

الإثنين 13/أبريل/2020 - 07:49 ص
عادل خطاب
عادل خطاب
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إبراهيم القادري
قال الدكتور عادل خطاب أستاذ الامراض الصدرية ، إن سبب تواجد المريض في الحجر اسبوعين حتي يكون الجسم اجساما مضادة حتي يستطيع ان يدافع عن نفسه من فيروس كورونا  كما اننا لدينا في مصر الكشف الخاص بالاجسام المضادة وتستخدمه وزارة الصحة ومستشفيات القوات المسلحة وهذا ما نسميه بالاختبار السريع .

واضاف عادل خطاب خلال تصريحات تليفزيونية ، ان خلال 30 دقيقة تظهر النتيجة كما ان هناك نوعان من الاجسام المضادة وهما m وهي التي تؤكد انني لدى اصابة حالية و g هي التي تعطينا مناعة وتكشف انني اصبت سابقا .

واوضح عادل خطاب ، أن 30 % من الحالات التي نراها هي حالات ألم ووهم وهذا يؤكد هنا علي دور الطب النفسى كما ان هناك الكثير من حالات الالتهاب الرئوى هذه الفترة لأن هذا هو وقتها .

وتابع عادل خطاب ، أن الالتهاب الرئوى يحتاج إلى الجلوس فترة نقاهة من اسبوع الي اسبوعين وذلك حتي لا يحدث انتكاسة بسبب الالتهاب الرئوى .

واستكمل :انه حتى نتأكد من الشفاء التام من فيروس كورونا نقوم بعمل تحليل سريع بعد اسبوعين حتي نرى ان الأجسام الدفاعية موجودة ام لا حتي نضمن شفاء المريض تماما . 

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