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سيارات

اختراع جديد لحماية الركاب من كورونا.. تعرف عليه

السبت 29/أغسطس/2020 - 09:00 م
صدى البلد
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كريم عاطف

تسعى العديد من دول العالم وايضا المؤسسات الخاصة لمحاولة ايجاد حلول عملية للخروج من ازمة كورونا المستجد كوفيد -19 ، بعد اعلان حالة التباعد الاجتماعي ومعاودة الحياة تدريجيا الى شكلها الطبيعى .

وأعلنت شركتي "فوياج" و"ماي موبيليتي" اللتان تعتبران ناشئتان في مجال تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة عن حل لمواجهة فيروس كورونا اثناء استخدام وسائل النقل المشتركة أو العزوف عنها .

وكشفت الشركتان، في بيان رسمي لهما، عن تقديم حافلات صغيرة بأحدث تكنولوجيا القيادة والملاحة لعملائها لنقل الركاب عبر طرق بسيطة ومحددة سلفا مقابل مبلغ مالي.

وأضافت الشركتان فى بيانهما إنهما زودتها الحافلات بأجهزة تصدر الأشعة فوق البنفسجية للمساعدة في المحافظة على استمرار تقديم خدماتها واستعادة ثقة الركاب.

وأوضحت الشركتان أن الأشعة فوق البنفسجية تستخدم حاليا في تعقيم سيارات الإسعاف بين كل رحلة وأخرى حيث يمكن لهذه الأشعة القضاء على الفيروسات والفطريات والبكتيريا بنسب كبيرة ، وان هذا يعتبر حلا مؤقتا حتى إيجاد مصلا فعالا للقضاء على هذا المرض .

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