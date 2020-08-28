أهمية الليمون في تنظيف القولون

يعتبر الليمون من الحمضيات المهمة للصحة بسبب احتوائه على فيتامين C لذا قدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ أهمية تناول الليمون ل تطهير القولون .





تعرف علي فوائد الليمون تطهير القولون:

-هذا الفيتامين يساعد على إنتاج مواد مضادة للأكسدة داخل الجسم





-كما أن تناول عصير الليمون يساعد على التخلص من السموم في الجسم





-أيضًا يساعد على تنشيط الكبد وتحفيزه ليخلص الجسم من السموم المتراكمة





طريقة استخدامه:





- يقطع الليمون إلى شرائح





-وبعد تسخين الماء توضع شرائح الليمون في الماء الدافي



