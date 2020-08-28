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مرأة

أهمية الليمون في تنظيف القولون

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:51 م
صدى البلد
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رنا عصمت
يعتبر الليمون من الحمضيات المهمة للصحة بسبب احتوائه على فيتامين C لذا قدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ أهمية تناول الليمون ل تطهير القولون.

تعرف علي فوائد الليمون  تطهير القولون:
-هذا الفيتامين يساعد على إنتاج مواد مضادة للأكسدة داخل الجسم

-كما أن تناول عصير الليمون يساعد على التخلص من السموم في الجسم

-أيضًا يساعد على تنشيط الكبد وتحفيزه ليخلص الجسم من السموم المتراكمة

طريقة استخدامه:

- يقطع الليمون إلى شرائح

-وبعد تسخين الماء توضع شرائح الليمون في الماء الدافي

- يفضل تناول العصير دافئ وليس مغلي (يمكن تحليته بالقليل من العسل )
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