أهمية الليمون في تنظيف القولون

يعتبر الليمون من الحمضيات المهمة للصحة بسبب احتوائه على فيتامين C لذا قدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ أهمية تناول الليمون ل تطهير القولون.
تعرف علي فوائد الليمون تطهير القولون:
-هذا الفيتامين يساعد على إنتاج مواد مضادة للأكسدة داخل الجسم
-كما أن تناول عصير الليمون يساعد على التخلص من السموم في الجسم
-أيضًا يساعد على تنشيط الكبد وتحفيزه ليخلص الجسم من السموم المتراكمة
طريقة استخدامه:
- يقطع الليمون إلى شرائح
-وبعد تسخين الماء توضع شرائح الليمون في الماء الدافي
- يفضل تناول العصير دافئ وليس مغلي (يمكن تحليته بالقليل من العسل )