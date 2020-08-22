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5 أعشاب تعالج تهيج القولون

السبت 22/أغسطس/2020 - 06:06 ص
صدى البلد
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.رنا عصمت

يعانى الكثير من مرضى القولون من تشنجات والالم غازات بعد تناول اى اكلات خاصةً اذا كانت دسمة وهى العامل الاساسى الذى يتسبب فى تهييج القولون.

لذا قدمت خبيرة التغذية سهام سوقية 5 اعشاب طبيعة تطهير القولون  وتنظيفه بشكل مستمر لتقليل الالام والانتفاخات.

5 أعشاب مفيدة لتخفيف آلام القولون :

مغلي البابونج و اليانسون :

لتخفيف الإنتفاخ و الغازات

مغلي النعناع :


يهدئ المعدة و يحسّن من الهضم

مغلي القرفة:


لتهدئة التلبكات المعوية

شاي الأعشاب و الزهورات :


لتخفيف آلام القولون العصبي وتهدئته

غلي الشمر :


طارد للغازات و علاج الامساك

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