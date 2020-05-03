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مرأة

7 عادات خاطئة تسبب انتفاخ القولون في رمضان

الأحد 03/مايو/2020 - 09:45 ص
صدى البلد
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رشا عوني
رغم ساعات الصيام الطويلة إلا أن الكثير يعانون من انتفاخ القولون وتشنجاته، وذلك نتيجة اتباع بعض العادات الخاطئة خلال فترة الإفطار والسحور مما تؤثر بشكل مباشر على المعدة والقولون وتسبب الانتفاخ والتشنجات. 

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الدكتورة لميس مراد خبيرة التغذية قدمت لـ صدى البلد مجموعة من النصائح لتقليل انتفاخ القولون في رمضان ومنها:

1- تجنب تناول أكلات دسمة في وجبة السحور فهي ثقيلة على المعدة ليلا ويصعب هضمها بسهولة.

2- عدم الإكثار من تناول الفول والطعمية في رمضان فهي تهيج القولون.

3-يجب تناول أكلات غنية بالألياف سواء في الإفطار أو السحور كي تزيد نسبة الماء بالجسم وتسهل الهضم

4- تناول كميات كبيرة من الطعام بشكل مفاجئ على  وجبة الإفطار

5-اغفال شرب الماء والسوائل من بعد الافطار وحتى السحور، فهذه العادة تقلل نسبة السوائل بالجسم مما يسبب الام القولون

6-يجب الابتعاد تماما عن الاكلات التي تهيج القولون، واستبدالها بوجبات صحية خفيفة

7- الاكثار من تناول حلويات رمضان بعد الإفطار وحتى السحور يسبب الام القولون.
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