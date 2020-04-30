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10 طرق لـ علاج القولون في رمضان

الخميس 30/أبريل/2020 - 03:36 م
علاج القولون
علاج القولون
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رشا عوني
يعاني الكثير من تشنجات القولون العصبي في رمضان نتيجة تغيير عادات الجسم الغذائية، فبعد صيام ساعات طويلة، نقوم بملء المعدة بأنواع مختلفة من الأطعمة والحلويات من بعد الإفطار وحتى السحور وتناول وجبة أخرى قبل النوم، مما يسبب آلاما في المعدة والقولون على مدار اليوم. 

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نصح موقع "هيلث لاين" الطبي بـ 10 طرق لـ علاج القولون وتخفيف التشنجات، ويمكنك تطبيق هذه الطرق خلال شهر رمضان لتجنب انتفاخات القولون

1- تناول أطعمة صحية غنية بالألياف.
2- التوقف عن تناول الوجبات الجاهزة المليئة بالدهون.
3- توقف تمامًا عن تناول المشروبات الغازية.
4- لا تتناول القهوة على معدة فارغة أي على الإفطار.
5- إذا كانت لديك حساسية من الحليب ومنتجاته فيفضل الابتعاد عنه، فأحيانًا يسبب الحليب تهيج القولون العصبي.
6-تناول كميات وفيرة من الماء في فترة ما بين الإفطار والسحور.
7- احرص على تناول المشروبات الدافئة المفيدة في علاج القولون العصبي.
8- تجنب شرب المزيد من الكافيين في فترة ما بين الإفطار والسحور واكتفي بكوب واحد قهوة.
9- يفضل عدم تناول وجبة السحور قبل النوم مباشرة.
10- ابتعد عن الأكلات الثقيلة صعبة الهضم في وجبة السحور.
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