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مرأة

تختلف عن الرجال.. أعراض القولون العصبي عند النساء

الأحد 29/مارس/2020 - 12:31 م
اعراض القولون عند
اعراض القولون عند النساء
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رشا عوني
أعراض القولون العصبي عند النساء قد تختلف قليلا مع أعراضه عند الرجال في ظل وجود أعراض أساسية مشتركة كالتشنجات والغازات وانتفاخ البطن وغيرها من العلامات التي يعاني منها مرضى القولون العصبي بشكل يومي.

وبحسب موقع healthline ، النساء أكثر عرضة لمشاكل القولون العصبي لأنهم عادة ما يتفاعلون مع الأمور بشكل عاطفي لذا يشعرون دومًا بالضغط والتوتر، مما يصيبهن بمشكلة القولون العصبي. 

أعراض القولون العصبي عند النساء:
 
1-   آلام وتشنجات القولون العصبي تزداد خلال فترة الدورة الشهرية، لأن الجسم بطبيعته يكون حساسًا وتشعر المرأة بالامتلاء، لذا يتفاقم هذا الشعور عند الإصابة بمتلازمة القولون العصبي. 


2-من أعراض القولون العصبي عند النساء أيضًا تزايد التبول وخاصة خلال الليل، حيث يضغط القولون على الكليتين و المثانة ويجعلك تشعرين بالرغبة الملحة في التبول عدم مرات. 


3-آلام الحوض المزمنة من أعراض القولون العصبي عند النساء، حيث تشعر المرأة بألم متواصل أسفل الحوض، وخاصة في وقت الدورة الشهرية. 


4-الشعور بألم خلال العلاقة الجنسية من أعراض القولون العصبي عند النساء، ويمكن تجنب هذه المشكلة من خلال محاولة علاج القولون العصبي بتناول مشروبات دافئة تخفف تشنجات. 

5-كما أن  أعراض القولون العصبي عند النساء زيادة آلام الدورة الشهرية، ويصبح الدم أكثر كثافة وألمًا، كما يضغط القولون العصبي المنتفخ على منطقة البطن فيزيد ألم الرحم والتشنجات المصاحبة للدورة الشهرية.
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