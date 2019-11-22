دون أدوية.. 4 علاجات طبيعية لالتهابات القولون

يعاني الكثير من الأشخاص من التهابات القولون، بسبب العصبية المفرطة، وتناول الأطعمة غير الصحية.. تعرف على العلاج الطبيعي الذي يساعد في التخفيف من التهابات القولون، وفقًا لموقع "boldsky".



الثوم



من المعروف عن الثوم أنه علاج طبيعي يحمل الكثير من الفوائد التي تساعد في الوقاية من الأمراض، ويحتوي على مركبات مضادة للالتهابات، ويساعد الثوم على تطهير القولون.



عصير الرمان



تشير الدراسات الحديثة ان الرمان فاكهة حمضية يحتوي على نسبة عالية من الفينول والفلافونيدات التي تعمل على على الحد من انتشار الالتهابات بالقولون والمعدة التي تسبب الإمساك.





التفاح



تشير الدلائل العلمية إلى أن التفاح، عندما يتم تضمينه في النظام الغذائي، يعزز النمو الشامل للنباتات الميكروبية في الأمعاء، أنه يعزز التدفق السلس لحركة الأمعاء ويساعد في امتصاص العناصر الغذائية، تناول التفاح بانتظام يعزز صحة الجهاز الهضمي ويبقي أيضا أمراض القلب والأوعية الدموية، فهو علاج فعال لمرضى القولون.





السبانخ



من المعروف أن الخضار الورقية الخضراء تحتوي على الفوائد الصحية التي تحمي الجهاز الهضمي من الأمراض، يحتوي السبانخ على نسبة عالية من الألياف التي تعتبر علاج جيد للالتهابات القولون.

