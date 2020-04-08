احذر 5 علامات.. أعراض القولون العصبي

قد يعاني الكثير من القولون العصبي لكن لا يدركون إنهم مصابون بهذا المرض الذي أصبح يصيب الشباب بشكل كبير خاصة مع العادات الغذائية الخاطئة مثل تناول الاكلات السريعة بشكل مفرط و المشروبات الغازية و عدم اتباع نمط غذائي صحي .
لكن كيف تكتشف اصابتك بـ القولون العصبي؟
هناك بعض العلامات التي إذا ظهرت عليك فهي تنذرك بإصابتك بـ القولون العصبي، وهي ترتبط بالنظام الغذائي وايضا عند التعرض للضغوط والتوترت تزداد تلك الأعراض بحسب موقع healthline ..
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