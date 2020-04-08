10 علامات تحذيرية.. أعراض كسل الغدة الدرقية

يرتبط نشاط الغدة الدرقية بالعديد من الوظائف الحيوية بجسم الإنسان مثل ضغط الزم والحرارة و الهرمونات والوزن، وقد يطلب الطبيب تحاليل خاصة لاستشكاف أداء الغدة الدرقية في بعض الحالات الصحية .





ما المقصود ب كسل الغدة الدرقية ؟





بحسب موقع webmd فإن كسل الغدة الدرقية يحدث عندما يقل انتاج الغدة للهرمونات التي ترتبط بأداء أجهزة الجسم وهذا يسمى كسل الغدة الدرقية اي عدم انتاج المواد الكافية للاعضاء .









ماهي علامات كسل الغدة الدرقية ؟





١/ زيادة الوزن بشكل ملحوظ ومفاجئ





٢/ الشتا وعدم التركيز





٣/ الشعور الدائم بالإرهاق





٤/ الشعور ببرودة الأجواء في الصيف





٥/ الام المفاصل و العضلات





٦/ انتفاخ الوجه





٧/ تقلب المزاج بسرعة





٨/ مشاكل الجهاز الهضمي





٩/ تساقط الشعر





١٠/ صعوبة فقدان الوزن .