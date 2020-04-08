10 علامات تحذيرية.. أعراض كسل الغدة الدرقية

يرتبط نشاط الغدة الدرقية بالعديد من الوظائف الحيوية بجسم الإنسان مثل ضغط الزم والحرارة و الهرمونات والوزن، وقد يطلب الطبيب تحاليل خاصة لاستشكاف أداء الغدة الدرقية في بعض الحالات الصحية .
ما المقصود ب كسل الغدة الدرقية ؟
بحسب موقع webmd فإن كسل الغدة الدرقية يحدث عندما يقل انتاج الغدة للهرمونات التي ترتبط بأداء أجهزة الجسم وهذا يسمى كسل الغدة الدرقية اي عدم انتاج المواد الكافية للاعضاء .
ماهي علامات كسل الغدة الدرقية ؟
١/ زيادة الوزن بشكل ملحوظ ومفاجئ
٢/ الشتا وعدم التركيز
٣/ الشعور الدائم بالإرهاق
٤/ الشعور ببرودة الأجواء في الصيف
٥/ الام المفاصل و العضلات
٦/ انتفاخ الوجه
٧/ تقلب المزاج بسرعة
٨/ مشاكل الجهاز الهضمي
٩/ تساقط الشعر
١٠/ صعوبة فقدان الوزن .