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10 علامات تحذيرية.. أعراض كسل الغدة الدرقية

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 05:32 ص
اعراض كسل الغدة الدرقية
اعراض كسل الغدة الدرقية
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رشا عوني
يرتبط نشاط الغدة الدرقية بالعديد من الوظائف الحيوية بجسم الإنسان مثل ضغط الزم والحرارة و الهرمونات والوزن، وقد يطلب الطبيب تحاليل خاصة لاستشكاف أداء الغدة الدرقية في بعض الحالات الصحية .

ما المقصود ب كسل الغدة الدرقية ؟ 

بحسب موقع webmd فإن كسل الغدة الدرقية يحدث عندما يقل انتاج الغدة للهرمونات التي ترتبط بأداء أجهزة الجسم وهذا يسمى كسل الغدة الدرقية اي عدم انتاج المواد الكافية للاعضاء .


ماهي علامات كسل الغدة الدرقية ؟ 

١/ زيادة الوزن بشكل ملحوظ ومفاجئ

٢/ الشتا وعدم التركيز 

٣/ الشعور الدائم بالإرهاق

٤/ الشعور ببرودة الأجواء في الصيف 

٥/ الام المفاصل و العضلات 

٦/ انتفاخ الوجه 

٧/ تقلب المزاج بسرعة 

٨/ مشاكل الجهاز الهضمي 

٩/ تساقط الشعر 

١٠/ صعوبة فقدان الوزن . 
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