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مرأة

تحدي قعدة البيت.. 7 طرق للحفاظ على وزنك في الحجر المنزلي

الجمعة 03/أبريل/2020 - 07:05 م
صدى البلد
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رشا عوني

بعد المكوث طويلا في المنزل خلال فترة الحجر المنزلي قد يجد يكتسب البعض الوزن الزائد بصورة ملحوظة خاصة مع قلة الحركة في المنزل وتناول الطعام بشكل أكثر من الطبيعي نتيجة الملل والروتين اليومي.


نصح موقع brightside بمجموعة من النصائح التي يمكنك تجربتها لمنع زيادة الوزن خلال المكوث في المنزل وهي .. 


١/ تناولي  وجبات صحية منتظمة بدلا من تناول الطعام بشكل عشوائي خلال اليوم

٢/ استغلي فترة الحظر ومنع تناول المأكولات السريعة خلال هذه الفترة فهي لها تأثير كبير على زيادة الوزن خاصة مع المكوث في المنزل 
٣/ لا تتناولي الطعام قبل النوم مباضرة ويفضل تناول وجبة العشاء قبل النوم ب٣ ساعات
٤/ الإكثار من شرب الماء 
٤/ توقفي عن شرب المياه الغازية 
٥/ يمكنك ممارسة الرياضة في المنزل وتطبيق تمارين منزلية سهلة فهي تساعد على حرق الدهون 
٦/قللي من استهلاك السكر خلال اليوم 
٧/ توقفي عن تناول الفينو وخاصة قبل النوم

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