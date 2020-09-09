أعشاب لعلاج القولون نهائيًا .. 4 أكواب سحرية





- شاي الكركم:

وهو معروف بفوائده العلاجية المميزة خاصة في علاج المشاكل الهضمية و القولون كما انه يقلل الانتفتخ و الام البطن و التلبكات المعوية، فقط قم باضافة ملعقة كركم مطحون لكوب ماء دافئ وحليه بالعسل.









-شاي الزنجبيل:

علاج فعال لمشاكل المعدة وينطف الجسم من السموم ، قم باضافة ملعقة زنجبيل مطحون مع نصف ملعقة قرفة وملعقة عسل في كوب ماء دافئ.





-شاي البابونج:

وهو من العشتب الصحية والقوية في علاج القولون نهائيا من خلال المواظبة علي تناوله يوميا ، كما ان البابونج يمتلك خواص مضادة للالتهاب ذات مفعول قوي، ويساهم في استرخاء عضلات الامعاء وعلاج التلبكات المعوية، وطرد الغازات.





- شاي الشمر والكراوية والنعناع: