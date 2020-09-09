أعشاب لعلاج القولون نهائيًا .. 4 أكواب سحرية

يعتبر القولون مشكلة صحية شائعة بين الشباب وتحدث بشكل رئيسي نتيجة سوء النظام الغذائي وتناول الكثير من الأكلات الدسمة و المعجنات و الاطعمة السريعة غير الصحية ، مما قد يسبب عسر الهضم والإمساك وألام البطن وتشنجات القولون
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وبعيدًا عن أدوية علاج القولون
، هناك أعشاب لعلاج القولون نهائيًا يمكنك الاستمرار على تناولها بشكل يومي لتهدئة ألام القولون و تجنب تقلصاته وتشنجاته ، إليك ابرز الأعشاب المفيدة للقولون بحسب نصائح موقع هيلث لاين الطبي ..
- شاي الكركم:
وهو معروف بفوائده العلاجية المميزة خاصة في علاج المشاكل الهضمية و القولون كما انه يقلل الانتفتخ و الام البطن و التلبكات المعوية، فقط قم باضافة ملعقة كركم مطحون لكوب ماء دافئ وحليه بالعسل.
-شاي الزنجبيل:
علاج فعال لمشاكل المعدة وينطف الجسم من السموم ، قم باضافة ملعقة زنجبيل مطحون مع نصف ملعقة قرفة وملعقة عسل في كوب ماء دافئ.
-شاي البابونج:
وهو من العشتب الصحية والقوية في علاج القولون نهائيا من خلال المواظبة علي تناوله يوميا ، كما ان البابونج يمتلك خواص مضادة للالتهاب ذات مفعول قوي، ويساهم في استرخاء عضلات الامعاء وعلاج التلبكات المعوية، وطرد الغازات.
- شاي الشمر والكراوية والنعناع:
علاج قوي لطرد الغازات والتخلص من النفخة والتلبكات المعوية، كما يعمل على استرخاء عضلات الأمعاء، وعلاج الإمساك.