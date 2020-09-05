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مرأة

لمرضى القولون العصبي..5 أعشاب تخلصك من الألم

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:00 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

يعانى الكثير من مرضى القولون من تشنجات والالم غازات بعد تناول اى اكلات خاصةً اذا كانت دسمة وهى العامل الأساسى الذي يتسبب فى تهييج القولون.

لذا قدمت خبيرة التغذية سهام سوقية 5 اعشاب طبيعية تطهير القولون  وتنظيفه بشكل مستمر لتقليل الآلام والانتفاخات.

5 أعشاب مفيدة لتخفيف آلام القولون :

مغلي البابونج واليانسون :


لتخفيف الإنتفاخ و الغازات

مغلي النعناع :


يهدئ المعدة و يحسّن من الهضم

مغلي القرفة:


لتهدئة التلبكات المعوية

شاي الأعشاب و الزهورات :


لتخفيف آلام القولون العصبي وتهدئته

غلي الشمر :


طارد للغازات وعلاج الامساك

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