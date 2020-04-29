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مرأة

اتبعها فورا .. خطوات علاج التهاب القولون

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 10:38 ص
علاج ألتهاب القولون
علاج ألتهاب القولون
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أسماء عبد الحفيظ
يشتكى الكثير من الأشخاص من مشكلة التهاب القولون ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اكتشاف كيفية علاج التهاب القولون ،وفقا لما أوضحة موقع بولد سكاى الهندي الشهير .


علاج التهاب القولون :

اعتمادًا على السبب ، يتم علاج التهاب القولون.
يتم علاج معظم أنواع التهاب القولون باستخدام الأدوية مثل الأدوية المضادة للالتهابات ، ومثبطات المناعة ، والأدوية المضادة للإسهال ، والمضادات الحيوية والمكملات الغذائية مثل الكالسيوم والحديد وفيتامين د. 
تغييرات نمط الحياة لإدارة التهاب القولون .
تجنب الأطعمة التي قد تؤدي إلى تفاقم الأعراض .
تناول وجبات صغيرة طوال اليوم. 
تجنب الأطعمة التي تزيد من إفراز البراز مثل الفواكه والخضراوات النيئة والكافيين. 
توقف عن التدخين..
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