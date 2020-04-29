اتبعها فورا .. خطوات علاج التهاب القولون

يشتكى الكثير من الأشخاص من مشكلة التهاب القولون ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اكتشاف كيفية علاج التهاب القولون ،وفقا لما أوضحة موقع بولد سكاى الهندي الشهير .
علاج التهاب القولون :
اعتمادًا على السبب ، يتم علاج التهاب القولون.
يتم علاج معظم أنواع التهاب القولون باستخدام الأدوية مثل الأدوية المضادة للالتهابات ، ومثبطات المناعة ، والأدوية المضادة للإسهال ، والمضادات الحيوية والمكملات الغذائية مثل الكالسيوم والحديد وفيتامين د.
تغييرات نمط الحياة لإدارة التهاب القولون .
تجنب الأطعمة التي قد تؤدي إلى تفاقم الأعراض .
تناول وجبات صغيرة طوال اليوم.
تجنب الأطعمة التي تزيد من إفراز البراز مثل الفواكه والخضراوات النيئة والكافيين.
توقف عن التدخين..