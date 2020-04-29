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مرأة

لهذه الأسباب.. أنت تعاني من التهاب القولون

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:19 ص
أسباب ألتهاب القولون
أسباب ألتهاب القولون
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أسماء عبد الحفيظ
يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة التهاب القولون، ويعتبر عدوى القولون هي التهاب البطانة الداخلية في القولون (الأمعاء الغليظة)، حيث أن المصطلح الطبي لهذه الحالة هو التهاب القولون.

ويرجع ذلك لعدد من الأسباب التي تشمل الأتي :


أسباب التهاب القولون 

يقع الكثير من الأشخاص فى أتباع هذه الأسباب التي تؤدي إلى معاناتهم مع ألتهاب القولون ،لذلك عليهم أخذ الإحتياط منها .

• الالتهابات 

يمكن أن يحدث التهاب القولون بسبب البكتيريا والفيروسات والطفيليات.. فالبكتيريا الشائعة المسؤولة عن التسبب في العدوى البكتيرية هي العطيفة ، الشيغيلا ، الإشريكية القولونية ، اليرسينيا القولونية ، السالمونيلا والسل المتفطرة.، وEntamoeba histolytica هو طفيلي شائع يسبب العدوى في القولون.

و يعد فيروس النورو والفيروس العجلي وفيروس الغدة وفيروس المضخم للخلايا من الأسباب الشائعة لالتهاب القولون الفيروسي .

وتحدث العدوى عادة بسبب استهلاك الأطعمة الملوثة أو المياه الملوثة أو سوء النظافة، وهناك بكتيريا أخرى تسمى Clostridium difficile . difficile ،تسبب أيضًا التهابات في القولون، ويحدث عندما يتم وصف المضادات الحيوية للشخص ، مما يؤدي إلى فرط نمو البكتيريا التي يمكن أن تتداخل مع توازن البكتيريا السليمة في القولون.

• مرض الأمعاء الالتهابي (IBD)

 داء الأمعاء الالتهابي هو مجموعة من الأمراض المزمنة التي تسبب التهابًا في الجهاز الهضمي. النوعان الشائعان من IBD هما التهاب القولون التقرحي ومرض كرون. 

• الحساسية 

يحدث التهاب القولون التحسسي في الأطفال. يحدث الالتهاب في القولون بسبب رد فعل تحسسي للبروتينات الموجودة في حليب البقر. قد يؤدي ذلك إلى تهيج أو غاز أو دم أو مخاط في البراز.

• التهاب القولون الإقفاري 

يحدث عندما يكون هناك انخفاض في تدفق الدم في القولون ، مما يسبب التهاب القولون. يمكن أن يؤدي انخفاض تدفق الدم في القولون إلى الألم والحمى والإسهال. يمكن أن يسبب التهاب القولون الإقفاري بسبب ضيق الشرايين أو انسدادها أو انخفاض ضغط الدم أو فقر الدم. 

• التهاب القولون المجهري 

يتميز التهاب القولون المجهري بارتفاع الخلايا الليمفاوية ، وهو نوع من خلايا الدم البيضاء الموجودة في بطانة القولون. السبب الدقيق لذلك غير معروف ، لكن الباحثين يعتقدون أنه قد يكون مرتبطًا بأمراض المناعة الذاتية والالتهابات والجينات وبعض الأدوية.

• التهاب القولون الناتج عن المخدرات 

الأدوية المضادة للالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDS) يمكن أن تسبب التهابًا في القولون.

• التهاب القولون الكيميائي

 يحدث إما بسبب التلوث العرضي للمنظار الداخلي أو عن طريق الإعطاء المتعمد أو العرضي للأجناس الشرجية التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية مختلفة.
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