أماكن ابتعد عنها.. لحماية نفسك وأسرتك من فيروس كورونا

بسبب تفشي انتشار فيروس كورونا هناك بعض الأماكن التي عليك الابتعاد عنها وتجنب التواجد فيها للوقاية من عدوي الفيروس التاجي.





وفقا لما نشره موقع مايو كلينك نصحية وهي إذا بقيت على بعد 6 أقدام على الأقل من الأشخاص المصابين، فإن خطر التعرض للفيروس ينخفض ​​بشكل كبير نظرًا لوجود أدلة متزايدة تشير إلى أنه يمكن نقل COVID-19 حتى قبل أن يشعر الشخص بالمرض، فمن المهم ممارسة التباعد الاجتماعي حتى مع الأشخاص الذين لا يبدو عليهم المرض.





وثبت أن التباعد الاجتماعي يبطئ انتشار العدوى بشكل فعال ويتضمن تجنب الأماكن العامة حيث قد تكون على اتصال وثيق بالآخرين قدر الإمكان وهذا يشمل مراكز التسوق، المسارح، وسائل النقل العامة؛ أو في أي مكان به حشود كبيرة ، مثل الحفلات الموسيقية أو المهرجانات.





وبالنسبة للأماكن العامة التي يجب عليك زيارتها ، مثل متاجر البقالة ، قصر الزيارات على تلك الأماكن الضرورية تمامًا ، اترك الأطفال وأفراد العائلة الآخرين في المنزل ، واذهب عندما تكون الحشود أصغر واغسل يديك جيدًا قبل وبعد الزيارة.









تخضع العديد من البلدان للحظر لمنع انتشار الفيروس التاجي الجديد (COVID-19) فيروس كورونا ،وتحث الحكومات المواطنين على البقاء في منازلهم والحفاظ على البعد الاجتماعي ، أصدرت منظمة الصحة العالمية (WHO) ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) مبادئ توجيهية للنظافة الشخصية الجيدة والبقاء في المنزل عند ظهور أعراض (واحد على الأقل من الأعراض النموذجية أو غير العادية من COVID-19). ومع ذلك ، هناك المزيد والمزيد من التقارير التي تظهر أن الأشخاص الذين تم اختبارهم إيجابيًا وأعراضهم (لا توجد أعراض أو أعراض مزمنة مستقرة فقط).





وفقًا لما نشره موقع بولد سكاى الهندي الشهير ،أن هناك تقرير من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ، يتم اختبار أعراض الأعراض بناءً على طبيعة الكشف عن المريض ومراقبته ، كما أن اكتشاف المرض بدون أعراض أمر صعب لأن العديد من الأشخاص لا يظهرون أي علامات أو أعراض .





ما هو انتقال الأعراض؟





وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يشير الانتقال غير العرضي إلى انتقال الفيروس من شخص مصاب لا يعاني من أعراض لشخص آخر ، يمكن أن يحدث التساقط الفيروسي في غياب الأعراض وقبل ظهور الأعراض. حوالي 25 في المائة من الأفراد المصابين بـ COVID-19 لا يزالون بدون أعراض.





ماذا تقول الدراسات؟













وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة The Lancet ، كانت امرأة تبلغ من العمر 33 عامًا وصبيًا يبلغ من العمر 3 سنوات من بين أفراد عائلة مصابة من طراز COVID-19 المصابون بأعراض. لم تظهر أي علامات أو أعراض سريرية مع عدم وجود انخفاض في عدد خلايا الدم البيضاء أو عدد الخلايا اللمفاوية .





أظهرت دراسة أخرى نتيجة مماثلة :





تم إجراء دراسة في منشأة التمريض الماهرة للرعاية طويلة الأجل (SNF) ، تم اختبار 76 من أصل 82 من سكان SNF لـ SARS-CoV-2. من بين 23 (30 في المائة) من السكان الذين تم اختبارهم بشكل إيجابي ، كان لدى 10 (43 في المائة) من السكان أعراض في يوم الاختبار و 13 (57 في المائة) كانوا بدون أعراض. بعد سبعة أيام من الاختبار ، ظهرت أعراض على 10 من هؤلاء السكان الـ13 الذين لم تظهر عليهم الأعراض سابقًا وتم إعادة تصنيفهم على أنهم بدون أعراض .





ليستنتج ...





قد لا يكون الأشخاص الذين لا يعانون من الأعراض على دراية بمرضهم وبالتالي لن يعزلوا أنفسهم أو يلتمسوا العلاج ، أو قد يتم تجاهلهم من قبل أخصائيي الرعاية الصحية ، وبالتالي نقل الفيروس دون علم إلى الآخرين ، لمنع هذا المرض شديد العدوى والسيطرة عليه ، يجب مراقبة أفراد الأسرة المقيمين مع أعضاء COVID-19 عن كثب وفحصهم لاستبعاد العدوى.