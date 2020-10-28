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مرأة

احم نفسك من سرطان القولون بهذه الحيل

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
تعد أبرز أسباب سرطان القولون هى الوراثة وعادات الأكل غير الصحية وقد لا تظهر أعراض سرطان القولون  في المراحل المبكرة، إليك أبرز أسبابه وأعراضه المزعجة عند الرجال والنساء وحيل لتحمى نفسك من سرطان القولون


تعد أبرز أسباب سرطان القولون العامل الوراثى ووجود خلل في الجينات
- زوائد القولون
-الإفراط في تناول الدهون المشبعة
- التهاب المعدة الحاد
- نظام غذائي  غني بالدهون
- التدخين

أعراض سرطان القولون

تعد  أبرز  أعراض سرطان القولون هي

-فقدان الوزن بشكل ملحوظ وسريع
-الشعور دومًا بانتفاخات زائدة
-الشعور بآلام البطن بعد تناول الطعام
- تغيير عادات الإخراج والمعاناة من الإسهال  والإمساك. 

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فحص سرطان القولون

يمكن فحص سرطان القولون عن طريق إجراء تحاليل للبراز ودلالات أورام وأشعة مقطعية لاكتشاف مدى إصابة المريض بورم في القولون.

الحماية من سرطان القولون

ووفقا لموقع برايت سايد إليك بعض النصائح التي تحمي من الاصابة بـ سرطان القولون وهي اتباع العادات الغذائية الصحية مثل البعد عن الزيوت والأكلات الجاهزة  وتناول السلطات والفواكه والخضراوات وشرب كميات كبيرة من الماء والسوائل وممارسة الرياضة بشكل مستمر ومنها المشي يوميا نصف ساعة، فهي تساعد على انتظام حركة الجهاز الهضمي بالكامل.

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