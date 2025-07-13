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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ارتفاع حصيلة ضحايا عقار العطارين المنهار إلى وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين

عقار العطارين
عقار العطارين
أحمد بسيوني

 ارتفعت حصيلة ضحايا عقار العطارين المنهار إلى وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين كانوا متواجدين داخل العقار.

وقد باشر أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أعمال كافة الأجهزة التنفيذية المعنية بموقع انهيار أجزاء من عقار كائن بشارع الخديوي، ناصية شارع صلاح الدين، بمنطقة العطارين بنطاق حي وسط.

وقد تم الدفع بقوات الحماية المدنية والإسعاف لرفع الأنقاض وإنقاذ المصابين.

وانتقل المحافظ إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، يرافقه قيادات مديرية أمن الإسكندرية، وقوات الحماية المدنية، ورئيس حي وسط، وكافة الجهات المعنية، لمتابعة الموقف عن قرب، وتوجيه التعامل الفوري مع آثار الانهيار.


وأكد محافظ الإسكندرية على استمرار المتابعة الدقيقة لحين الانتهاء من رفع الأنقاض بالكامل، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وتشكيل لجنة هندسية لبحث ومراجعة ملف العقار .

وأوضح رئيس حي وسط أن العقار يقع في 138 شارع الخديوي – ناصية شارع صلاح الدين، وتبلغ مساحته نحو ٣٠٠ متر، ويتكون من دور أرضي وأربعة أدوار علوية، بالإضافة إلى جزء من دور خامس. ويضم العقار ٦ وحدات سكنية، إلى جانب أنشطـة تجارية في الدور الأرضي.

كما أشار إلى أن العقار مشغول بالسكان، وصادر بشأنه قرار رقم 103 لسنة 1993، يقضي بهدم الدور الرابع والجزء الخاص بالدور الخامس، مع ترميم باقي العقار .

ضحايا عقار العطارين وفاة شخصين شارع الخديوي

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