قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الظروف الجوية
روبيو: نتطلع إلى تعزيز العلاقات مع ماليزيا في السنوات المقبلة
إصابات بين الفلسطينيين بالرصاص الحي خلال هجوم للمستوطنين شرق رام الله
برلماني: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد ثقل القاهرة.. وتزيد الاستثمارات والتصنيع ونقل التكنولوجيا
الريال السعودي بكام اليوم 30 أغسطس 2026؟.. سعره مقابل الجنيه المصري
برلماني: زيارة الرئيس الصيني لمصر تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار ودعم الاقتصاد
أحمد حسن: إمام عاشور جاهز للمشاركة مع الأهلي أمام سموحة.. والقرار في يد عموتة
للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. توغلات جديدة لقوات الاحتلال جنوب سوريا
واشنطن بوست: فنزويلا تعهدت بعدم «التنازل» عن نفطها.. وترامب يسعى للاستحواذ على مكاسب ضخمة
رسم سياسات العمل ومنع النزاعات.. ننشر اختصاصات وتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي
الذهب بعد موجة التراجع.. خبير يكشف هل الوقت مناسب للشراء أم البيع؟
البحر المتوسط يشتعل.. الأسطول التركي يقترب من سفن بحرية إسرائيلية ويحدد لها مسارات بحرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: زيارة شي جين بينج لمصر تعكس مكانتها المحورية في النظام الدولي

سامي نصر الله
سامي نصر الله

أكد النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر تعكس المكانة السياسية والاستراتيجية التي تتمتع بها القاهرة، وتؤكد أهمية الدور المصري في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية الصينية أصبحت نموذجًا للشراكة القائمة على المصالح المتبادلة والاحترام والتعاون.

زيارة الرئيس الصيني إلى القاهرة

وأوضح نصر الله في تصريح صحفي له اليوم، أن زيارة الرئيس الصيني إلى القاهرة تمثل دفعة جديدة للعلاقات بين مصر والصين، خاصة في ظل التطور الكبير الذي شهدته الشراكة بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، والتي لم تعد تقتصر على الجوانب السياسية والدبلوماسية، وإنما امتدت لتشمل مجالات الاقتصاد والاستثمار والصناعة والطاقة والنقل والتكنولوجيا.

وأشار عضو صناعة البرلمان، إلى أن توقيت زيارة شي جين بينج لمصر يكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، وما تفرضه الأزمات الدولية والإقليمية من تداعيات على حركة التجارة وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة والاستثمارات، مؤكدًا أن توسيع دائرة الشراكات الاقتصادية يمثل أحد أهم الخيارات لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات العالمية.

وأضاف النائب. أن مصر يمكنها تحقيق استفادة كبيرة من الخبرات والإمكانات الصينية، لا سيما في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والتحول الرقمي والطاقة والبنية التحتية والنقل، بما يدعم خطط الدولة المصرية للتنمية ويعزز توطين الصناعة وزيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وأكد سامي نصر الله إن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال بالعلاقات الاقتصادية بين القاهرة وبكين إلى مستويات أكثر تقدمًا، من خلال زيادة الاستثمارات المشتركة وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على إقامة مشروعات جديدة، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الصينية في تطوير الكوادر المصرية ونقل التكنولوجيا والمعرفة، بما يحقق عائدًا مستدامًا للاقتصاد الوطني.

وأوضح نائب الشرقية. أن إقامة مشروعات تعاون ثلاثي بين مصر والصين والدول الأفريقية يمكن أن تفتح مجالات جديدة للاستثمار والتنمية، وتدعم جهود القارة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والطاقة والصناعة والنقل، مؤكدًا أن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لتكون نقطة انطلاق مهمة للاستثمارات الصينية إلى الأسواق الأفريقية.

واختتم النائب سامي نصر الله حديثه، بالتأكيد على أن الشراكة المصرية الصينية تمثل رصيدًا مهمًا يمكن البناء عليه خلال المرحلة المقبلة، وأن تعميق التعاون بين البلدين من شأنه دعم مسار التنمية في مصر، وتعزيز مكانتها باعتبارها شريكًا فاعلًا في صياغة التوازنات الإقليمية والدولية.

الصين الرئيس السيسي البرلمان النواب مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة جديدة للإنترنت المنزلي

الإنترنت طول الشهر بدون انقطاع.. WE تعلن عن باقة جديدة والسعر مفاجأة

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي

الدولار

310 جنيهات تراجعا للجرام.. هبوط قوي في سعر الذهب عيار 21 الآن

السلع التموينية

تحرك عاجل من التموين.. 12 سلعة بأسعار مناسبة والتوسع إلى 30 سلعة

الذهب

المعدن الاصفر يعمق خسائره.. والجنيه الذهب يخسر 2480 جنيها

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

الدولار

سعر الدولار يقفز الآن في البنوك.. وهذه قيمته مقابل الجنيه

.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

غدًا.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

ترشيحاتنا

مرسيدس GT كوبيه 2026

بقدرات قوية.. كم سعر مرسيدس GT كوبيه 2026 في السوق السعودي؟

ديبال

جي بي أوتو تكشف عن أحدث قائمة أسعار لسيارات ديبال

نيسان

توسعات جديدة لخدمات السيارات في شرق القاهرة على مساحة 1800 متر

بالصور

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الأنظار بإطلالات صيفية

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية

إشعال الضفة الغربية.. مخطط نتنياهو الأخير قبل الانتخابات

نتنياهو
نتنياهو
نتنياهو

فى موسمه .. طرق تخليل الزيتون الأخضر التفاحى مثل المصانع

طرق تخليل الزيتون الاخضر لمدة سنة
طرق تخليل الزيتون الاخضر لمدة سنة
طرق تخليل الزيتون الاخضر لمدة سنة

فيديو

نجوم الفن وأول رئيس لمصر

4 نجوم في شخصية واحدة.. كيف ظهر أول رئيس لمصر على الشاشة؟

علاقة قص الشعر بالقوة

من الشعر الطويل للعنة شمشون.. ماذا حدث لهالاند؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد