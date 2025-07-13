بنات الغربية يتربعن على عرش التفوق الفني.. والمحافظ يهنئ أوائل الجمهورية هاتفيًا

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اتصالًا هاتفيًا بالطالبات الحاصلات على المركز الأول على مستوى الجمهورية في شهادات الدبلومات الفنية، وهنّأهن على هذا الإنجاز المشرّف الذي يضاف إلى سجل محافظة الغربية الحافل بالتفوق والريادة في مختلف الميادين التعليمية، في لفتة إنسانية تعكس اهتمام القيادة التنفيذية بأبناء المحافظة المتفوقين.

دعم محافظ الغربية

وشملت الاتصالات الطالبة رنا رضا حامد، والطالبة فاطمة مصطفى محمد نوارة، والطالبة ندى محمد رمضان، واللاتي حصلن على المركز الأول على مستوى الجمهورية كل في تخصصها، ضمن أوائل الدبلومات الفنية لعام 2025، حيث حرص المحافظ على تهنئتهن شخصيًا، معربًا عن بالغ فخره واعتزازه بهن، ومؤكدًا أن بنات الغربية دائمًا في المقدمة، ومصدر فخر حقيقي للمحافظة وللوطن كله.

وقال المحافظ خلال اتصاله بالطالبات: “أنتنّ فخر الغربية وتاج على رأس المحافظة.. وتفوقكم فرحة كبيرة لكل بيت في الغربية”، مضيفًا أن ما تحقق يُبرهن على أن العمل والاجتهاد يؤتي ثماره، وأن الدولة تفتح ذراعيها دومًا لكل متفوق ومتميّز.

سعادة غامرة

وأعرب المحافظ عن سعادته بتصدر الغربية للمشهد التعليمي على مستوى الجمهورية في التعليم الفني، مشيرًا إلى أن الطالبة المصرية قادرة على التميز في كل مجالات التعليم، وأن هذه النماذج المشرفة من بنات الغربية هنّ سفراء للنجاح والجهد والعزيمة.

ووجّه المحافظ الشكر والتقدير إلى مديرية التربية والتعليم بالغربية بقيادة الأستاذ ناصر حسن، وكيل الوزارة، على جهودهم المستمرة في دعم العملية التعليمية، مؤكّدًا أن ما تحقق اليوم هو ثمرة تعاون مخلص بين الطالبات وأسرهن والمعلمين والمعلمات الذين لم يدّخروا جهدًا في سبيل الارتقاء بالتعليم الفني.

وأكد المحافظ أن محافظة الغربية ستظل داعمة ومساندة لكل طالب متفوق، وأن هذا التفوق لن يكون نهاية المطاف بل بداية لمسيرة أكبر من التميز والعطاء، مضيفًا: “كل بنت منكم رفعت اسم الغربية ورفعت راسنا كلنا.. وإحنا وراكم في كل خطوة جاية”.