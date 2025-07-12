توريد 151 ألف و190 طن و397 كيلو قمح للشون بالغربية

أكد المهندس أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، أنه تم توريد151 ألف و190 طن و397 كيلو قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع ، منذ بدء موسم التوريد وحتي اليوم السبت، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.

جهود وزارة التموين

وأشار " عبود"، إلى أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 25 صومعة وشون وهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتي تستوعب نحو 200 ألف طن من محصول القمح.

استلام المحصول من المزارعين

وطالب وكيل وزارة التموين بالغربية ، المزارعين بمراكز المحافظة، باتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح، للتسلم فى وقت زمني بسيط ومنعا للتكدس أمام مواقع الاستلام.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وكان اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، أصدر تعليماته برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المواقع التخزينية، مع توفير نقاط إطفاء ثابتة أو متنقلة بالقرب من كل موقع، تحسبًا لأي طارئ قد ينشأ خلال فترة التوريد، مشددا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة رفع القمامة المتراكمة أو القريبة من محيط الشون والصوامع بصفة دورية للحفاظ على سلامة وجودة القمح المخزن، والتواصل المباشر مع المزارعين لحثّهم على التوريد، وتنفيذ أعمال صيانة لأعمدة الإنارة بالشوارع المؤدية إلى المواقع التخزينية لضمان سلامة الحركة خلال فترات التوريد المسائية.