بيطري الغربية: تحصين 266 ألفا و554 من رؤوس الماشية ضد الحمي القلاعية

بدأت مديرية الطب البيطرى بالغربية، اليوم السبت، تنفيذ فعاليات الحملة القومية الثانية لعام 2025 ، لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، والتى تستمر حتى تحقيق المستهدف.

جهود الطب البيطري



وكان الدكتور عادل عبدالعزيز مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد أشار إلى تجهيز كافة التحصينات والأدوات اللازمة، وتشكيل الفرق البيطرية وتوعيتهم بالإرشادات الواجب إتباعها خلال أعمال الحملة، والتى ستشمل جميع مراكز ومدن المحافظة، طول فترة الحملة المقررة.

تحصين مواشي ضد الحمي القلاعية



وأضاف " عبدالعزيز" ، أن الحملة تستهدف تحصين 266 ألف و554 من رؤوس الماشية " الأبقار- الجاموس- الأغنام - الماعز"، ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ، مطالبا المزارعين والفلاحين بسرعة الاستجابة للفرق القائمة على تنفيذ الحملة وتحصين رؤوس الماشية، من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية.