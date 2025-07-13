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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأولى بالدبلومات بالغربية: شكرا لأهلي وسألتحق بكلية الهندسة للمشاركة في بناء الوطن

الطالبة المتفوقة فاطمة ابنة الغربية
الطالبة المتفوقة فاطمة ابنة الغربية
الغربية أحمد علي

شهدت منطقة سماحة بمركز ومدينة سمنود في محافظة الغربية شيوع حالة من السعادة والفرحة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ تفوق الطالبة فاطمة مصطفي نوارة وحصولها علي المركز الاول في الدبلومات الفنية لسنة 2025 م علي مستوي الجمهورية وسط حالة من مشاركة الأهل والجيران وتوزيع الحلوي والعصائر للتهنئة الوافدين من زوار أفراد أسرتها .

فرحة التفوق 


في المقابل أعربت الطالبة المتفوقة "فاطمة نوارة " عن سعادتها وفرحتها بقولها "بابا وماما سر تفوق دراسي جديد من خلال دعمي والوقوف بجواري للتحقيق تفوق دراسيا " .

كما أضافت بقولها "كنت بذاكر طوال 7 ساعات يومية و بقسمهم طوال فترة الليل والنهار وشكرا لأساتذتي أصحاب الفضل ونفسي احقق حلمي بالالتحاق كلية الهندسة خلال الفترة المقبلة وكنت سعيدة بالتهنئة محافظ الغربية لي ولأفراد اسرتي ".

دعم أفراد الأسرة 

من ناحية أخري تقدم اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بخالص التهنئة لأوائل الجمهورية من أبناء المحافظة في شهادات التعليم الفني للعام الدراسي الحالي، مؤكدًا أن ما حققه الطلاب هو نتاج جهد وعزيمة، ويمثل نموذجًا مشرفًا لتفوق أبناء الغربية في مختلف المجالات.

وأعرب المحافظ عن سعادته بتصدر محافظة الغربية للمشهد التعليمي على مستوى الجمهورية، بعد أن حصلت الطالبات رنا رضا حامد والطالبه فاطمة مصطفى محمد نوارة والطالبة ندى محمد رمضان  ،على مراكز أولى على مستوى الجمهورية في تخصصات التعليم الفني المختلفة.

تهنئة محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن هذا الإنجاز يعبّر عن ريادة المحافظة في مجال التعليم، ويعكس الدعم المتواصل للعملية التعليمية والكوادر التربوية، موجّهًا الشكر لأولياء الأمور والمعلمين على ما بذلوه من جهود واضحة كانت سببًا في هذا النجاح المشرّف.

وفي هذا السياق، أشاد اللواء أشرف الجندي بالدور الكبير لمديرية التربية والتعليم بالغربية برئاسة الأستاذ ناصر حسن، وكيل الوزارة، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجاز هو ثمرة حقيقية لمنظومة تعليمية واعية، وجهود جماعية مخلصة تعمل بإخلاص لتمكين الطلاب من التفوق وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

الشكر لكل قيادات التعليم 

ووجه المحافظ الشكر لكافة القيادات التعليمية والمعلمين على مستوى المحافظة، لما يبذلونه من جهد متواصل للارتقاء بمستوى التعليم الفني، مشيرًا إلى أن محافظة الغربية ستظل داعمة لكل طالب متميز، ولكل معلم يؤمن برسالته، وأن الدولة تضع التعليم الفني في مقدمة أولوياتها لبناء أجيال مؤهلة لسوق العمل.

واختتم المحافظ تصريحه قائلًا: “ألف مبروك للغربية.. هذا التفوق هو عنوان ما نطمح إليه جميعًا.. بناء أجيال قادرة ومتميزة ترفع راية الوطن في كل مكان”.

اخبار محافظة الغربية الطالبة فاطمة المتفوقة دراسيا التحاق كلية الهندسة

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