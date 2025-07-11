شاهد ..ندوة بأوقاف الغربية عن "آداب الطريق في الإسلام"

نظمت مديرية أوقاف الغربية، برنامج "لقاء الجمعة للأطفال" تحت عنوان: "آداب الطريق في الإسلام"،



وأكد الدكتور نوح العيسوي، مدير مديرية الأوقاف بالغربية، أن هذا البرنامج يهدف إلى غرس السلوكيات الإيجابية والقيم الإسلامية الرفيعة في نفوس النشء، ومنها احترام الطريق، وآداب المرور، والحفاظ على النظام العام، والتعاون في المجتمع.

جهود وزارة الأوقاف

مشيرا الى أن هذا النشاط يأتي في سياق خطة دعوية شاملة للوزارة تهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتثبيت القيم الإيمانية والوطنية لدى الأطفال من خلال برامج تربوية وتعليمية جذابة، يشرف عليها نخبة من الأئمة والدعاة المتخصصين.

توعية الاطفال

وتؤكد وزارة الأوقاف أن هذه اللقاءات تحظى بمتابعة مستمرة وتفاعل ملحوظ من الأطفال وأسرهم، لما لها من أثر ملموس في تنمية الوعي، وتحصين النشء ضد الأفكار والسلوكيات السلبية.