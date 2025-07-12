محافظ الغربية: عمال النظافة أيقونة الجمال في الجمهورية الجديدة

تتواصل في محافظة الغربية جهود التطوير والتجميل في إطار خطة الجمهورية الجديدة، حيث تشهد مدن ومراكز المحافظة أعمالًا مكثفة لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة، وعلى رأسها ملف النظافة والتجميل الذي بات يُمثل أولوية قصوى للجهاز التنفيذي، بقيادة اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية.

جهود محافظ الغربية

وفي هذا السياق، تابع محافظ الغربية، اليوم، سير حملات النظافة والتشجير ورفع المخلفات التي تنفذها الأجهزة المحلية، خاصة في حي أول طنطا وعدد من الشوارع الحيوية ذات الكثافة السكانية العالية. وأشاد المحافظ بالجهود اليومية التي يبذلها عمال النظافة في الميادين والشوارع، مؤكدًا أن هؤلاء العمال هم الأيدي التي تصنع الجمال في عروس الدلتا، وأن إخلاصهم وتفانيهم في العمل يُعد نموذجًا يُحتذى به في العطاء.

دعم خدمات المواطنين

وقال اللواء أشرف الجندي: “لن نسمح إلا بأن تكون مدننا في أبهى صورة.. الشكل الحضاري مسؤوليتنا جميعًا، وملف النظافة لا يقل أهمية عن أي مشروعات تنموية أخرى، لأنه يتعلق بصحة المواطنين وجودة حياتهم اليومية”، مؤكدًا أنه يتابع بشكل مباشر تنفيذ خطة يومية لرفع المخلفات وتحسين المظهر العام، بالتوازي مع أعمال التشجير وتجميل الميادين.

تدشين حملات نظافة

ووفقًا للتقارير الميدانية، فقد تمكنت فرق النظافة خلال الأيام الماضية من رفع آلاف الأطنان من المخلفات والقمامة من الشوارع والأحياء، إلى جانب تنفيذ حملات تطهير وتعقيم مستمرة خاصة في الأسواق والمناطق التجارية التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين. كما شملت الأعمال تكثيف حملات التشجير وتجميل الشوارع الرئيسية والميادين العامة، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بتحسين البيئة البصرية والحفاظ على الطابع الجمالي للمدن.

رفع الاشغالات

كما وجه اللواء أشرف الجندي باستمرار الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة، مؤكدًا أن العمل على مدار الساعة هو النهج الذي تسير عليه محافظة الغربية، بهدف تقديم نموذج حضاري يُرضي المواطنين ويليق باسم المحافظة.

ووجّه المحافظ رسالة تقدير إلى كل عامل نظافة في الغربية، قائلاً: “أنتم جندنا المجهول.. من دونكم لا يظهر الجمال، ولا تكتمل التنمية، وكل شبر نظيف هو بصمة من أياديكم المخلصة في وجه الجمهورية الجديدة”.