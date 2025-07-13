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طه جبريل
الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأولي للتعليم التجاري للدبلومات بالغربية: "الحمد لله رفعت راس أهلي وربنا كرمني بتفوقي دراسيا "

الطالبة ندي رمضان صاحبة المركز الاول للتعليم التجاري للدبلومات بالغربية
الطالبة ندي رمضان صاحبة المركز الاول للتعليم التجاري للدبلومات بالغربية
الغربية أحمد علي

شهدت قرية كفر الحما التابعة لمركز طنطا في محافظة الغربية استمرار حالة من السعادة والفرحة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ تفوق الطالبة ندي رمضان وحصولها غبي المركز الاول الشعبة التجاري بالثانوية الدبلومات الفنية وانتظام لسنة 2025م وسط إطلاق الزغاريد وتوزيع الحلوي علي الجيران.

فرحه عارمة

"الحمد لله ربنا كرمني وأسرتي سر تفوقي دراسيا ..ماما واخواتي دعموني كتير وشكرا لكل من وقف بجواري طوال مراحل التعليم ولكل أساتذتي " بتلك الكلمات أعربت الطالبة المتفوقة ندي رمضان عن فرحتها العارمة مؤكده بقوله "الحمد لله ربنا فضله عظيم وسأواصل الالتحاق بالجامعة وتحقيق دراسات العليا " .

دعم الأسرة


في المقابل أكدت والدة الطالبة المتفوقة بقوله "ربنا يسعدها في حياتها ويوفقها في دراستها وحياتها مستقبلية والمهنية وربنا كلل تعبها ومذاكرتها والتزامها الدراسي بأن تصبح من أوائل الجمهورية في الدبلومات الفنيه" .

الاجتهاد والمذاكرة 

في المقابل و بلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية 2025 ،  ٣٤ طالبا / طالبة (٢٥) طالبة + ٩ (طلاب من ١٤ محافظة تضم محافظات مطروح - البحيرة - سوهاج الغربية - كفر الشيخ - الإسكندرية - القاهرة - القليوبية - الشرقية - الوادي الجديد - الجيزة - أسيوط - المنوفية . السويس.
- نظام 5 سنوات: حضر  ۱۸۹۳۸) طالبا (٤) شهادات) بنسبة نجاح ٨٩,٦٦%  

- نظام  3 سنوات - عام حضر ٤٩٧٩٥٢) طالبا (٤) شهادات) بنسبة نجاح ٦٣,٥٩%

- نظام 3 سنوات - التعليم والتدريب المزدوج حضر  ۱۰۱۲۳) طالبا (٤) شهادات) بنسبة نجاح ٨٤,٦٧%.

تفاصيل الدراسة 

- نظام 3 سنوات - برامج مطورة وفق منهجية الجدارات حضر  ٢٤٩٣٨٦) طالبا (٤) شهادات) بنسبة نجاح   ٨٩,٦٣

- تكنولوجيا تطبيقية نظام ٣ سنوات: حضر  ٣٢٦١ طالبا (٤) شهادات) بنسبة نجاح ٨٠,٦٥%

- تكنولوجيا تطبيقية نظام ٥ سنوات حضر  ٥٦ طالب شهادة واحدة بنسبة نجاح ۹۸,۲۱

- نظام 3 سنوات إعداد مهنى حضر ٥٤٤٣٥ طالبا (۳) شهادات بنسبة نجاح ٣٢,٥١

- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان - نظام 3 سنوات - ۱۱۳٨٤ طالب بنسبة نجاح ٨٥,٤٨%

- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان - نظام ٥ سنوات - ۲ طالب بنسبة نجاح 100%

- بلغت النسبة العامة للنتيجة بكافة النوعيات وأنظمة التقدم للامتحانات الآتي: إجمالي الناجحين ٥٩٥٨٤٨ طالب / طالبة بنسبة (٧٠,٤٧%)

- إجمالي من لهم حق دخول الدور الثاني ٢٠٤٧٦١ طالبا / طالبة بنسبة (٢٤,٢٢%) إجمالي الراسبين ٤٤٩٢٨ طالبا / طالبة بنسبة ( ٥,٣١%)

اخبار محافظة الغربية اوائل الثانويه العامه الدبلومات الفنيه دعم الأسر والعائلات فرحة ندي رمضان

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