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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

6 شهداء وعشرات المصابين في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة السامر وسط مدينة غزة

غزة
غزة
محمود محسن

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بسقوط 6 شهداء وعشرات المصابين في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة السامر وسط مدينة غزة.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، نقلا عن مصادر إسرائيلية رسمية، عن خطة لإنشاء ما يُطلق عليه "المدينة الإنسانية" في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بتكلفة تتراوح بين 10 إلى 15 مليار شيكل، تتحمل إسرائيل الجزء الأكبر منها في المرحلة الأولى.

ووفقا للصحيفة، يتضمن المشروع إقامة معسكر ضخم من الخيام المجهزة لاستيعاب نحو نصف مليون نازح فلسطيني، في خطوة تهدف إلى منع عودتهم إلى شمال القطاع، ما أثار موجة من الانتقادات داخل الأوساط الأمنية والإنسانية في إسرائيل.

شهداء غارة إسرائيلية مصابين مدينة غزة غزة

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