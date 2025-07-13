25 طالبة و9فقط بنين .. البنات تسيطر على قائمة أوائل الدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اكتساح البنات لقائمة أوائل الدبلومات الفنية 2025

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2025 تضم 34 طالبا / طالبة ، منهم 25 بنات و 9 طلاب بنين

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2025 تضم طلاب من 14 محافظة هي : مطروح - البحيرة - سوهاج الغربية - كفر الشيخ - الإسكندرية - القاهرة - القليوبية - الشرقية - الوادي الجديد - الجيزة - أسيوط - المنوفية . السويس.

وقام الدكتور أيمن محمد بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتهنئة أوائل الدبلومات الفنية 2025 تليفونيا منذ قليل

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

يوفر موقع صدى البلد الإخباري إمكانية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس على موقع صدى البلد لجميع التخصصات (صناعي، تجاري، زراعي، فندقي) بنظامي الثلاث والخمس سنوات

ويمكن للطلاب الدخول على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس على موقع صدى البلد ، و الاطلاع على درجاتهم في جميع المواد والمجموع الكلي والنسبة المئوية باستخدام رقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس على موقع صدى البلد

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وتتاح نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس على موقع صدى البلد بشكل مجاني بدون الحاجة إلى الدفع الإلكتروني لأي رسوم للحصول على النتيجة كاملة بالدرجات والمجموع الكلي

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• نتيجة دبلوم صنايع 2025

• نتيجة دبلوم تجارة 2025

• نتيجة دبلوم زراعة 2025

• نتيجة دبلوم فندقي 2025

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