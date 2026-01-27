المهن التمثيلية توضح تفاصيل الحالة الصحية لـ سامح الصريطي

حرصت نقابة المهن التمثيلية على توضيح حالة الفنان سامح الصريطي بعد تعرضه لوعكة صحية، استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



وأكدت النقابة، في بيان لها أن الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي مستقرة، حيث ذابت الجلطة بفضل التدخل الطبي السريع، كما أن درجة الوعي لديه كاملة، ويتلقى حاليًا المتابعة الطبية اللازمة تحت إشراف فريق من الأطباء المختصين.



وتقدمت نقابة المهن التمثيلية بالشكر والتقدير للفريق الطبي المعالج، وإلى الدكتور أحمد عبدالجليل، مدير مستشفي الحسين الجامعي، على الجهد المبذول مع جميع المرضي، والذين أكدوا تحسن حالته بشكل كبير.