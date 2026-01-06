قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصابت أحد الجنود.. كمبوديا تطلق النار عن طريق الخطأ على أراضي تايلاند
الإثارة مستمرة.. مواجهتان قويتان في كأس الأمم الأفريقية اليوم
قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض
رقم مختصر.. طريقة طلب استخراج بطاقة رقم قومي لكبار السن من المنزل
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2025
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم
ارتفاع جديد في أسعار الطماطم.. الزراعة توضح الحقيقة
وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يؤكدان أهمية دعم الحوار الوطني اليمني
رئيس وزراء جرينلاند لـ ترامب: احتلال الجزيرة في ليلة واحدة مستحيل
طريقة استخراج قيد عائلي من الإنترنت
1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة
أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2026 دون مصنعية
أخبار البلد

مواقيت الصلاة اليوم 6 يناير 2026 في محافظات ومدن مصر

مواقيت الصلاة اليوم
رشا عوني

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 للتعرّف على مواقيت الصلاة.

وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية..

مواقيت الصلاة اليوم


 

مواقيت الصلاة فى القاهرة


-  وقت صلاة الفجر 5:20 ص
- موعد صلاة الظهر 12:01 ص
-  موعد صلاة العصر 2:51 م
-  موعد صلاة المغرب 5:10 م
- موعد صلاة العشاء 6:32 م.


مواقيت الصلاة فى الإسكندرية   
 

- وقت صلاة الفجر 5:26 ص
-  موعد صلاة الظهر 12:06 ص
-  موعد صلاة العصر 2:54 م
-  موعد صلاة المغرب 5:12 م
-  موعد صلاة العشاء 6:36 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
-  وقت صلاة الفجر 5:16 ص
- موعد صلاة الظهر 11:57 ص
-  موعد  صلاة العصر 2:46 م
- موعد صلاة المغرب 5:05 م
- موعد صلاة العشاء 6:28 م

 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
-  وقت صلاة الفجر 5:05 ص
-  وقت صلاة الظهر 11:49 ص
-  موعد صلاة العصر 2:43 م
- وقت صلاة المغرب 5:02 م
- وقت صلاة العشاء 6:23 م

مواقيت الصلاة فى أسوان
-  وقت صلاة الفجر 5:05 ص
- موعد صلاة الظهر 11:54 ص
-  موعد صلاة العصر 2:56 م
- موعد صلاة المغرب 5:16 م
- موعد صلاة العشاء 6:34 م

مواقيت الصلاة اليوم موعد صلاة الظهر موعد اذان الفجر موعد صلاة العصر موعد صلاة العشاء

