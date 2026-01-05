قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تأهل منتخب مصر لربع نهائي أمم افرقيا ..فتحي سند :قلق وتوتر
بدأ العد التنازلي.. ما آخر موعد لتقديم طلبات شقق السكن البديل؟
منتخب مصر يهزم بنين بـ ثلاثية ويتأهل لدور الـ 8 بكأس أمم إفريقيا
محمد صلاح: كنا الأفضل أمام بنين وشرف لي أن أشارك الإنتصار مع زملائي
عالم أزهري: الزواج الثاني قد يصبح حراماً والإخفاء عن الزوجة إثم في هذه الحالات
تشكيل منتخب موزبيق لمواجهة نيجيريا في أمم إفريقيا
الزي الرسمي للسجن .. ماذا ارتدى مادورو خلال محاكمته في نيويورك؟
بعد هدف تقدم منتخب مصر على بنين.. رد فعل غير متوقع من تامر أمين على الهواء
إلغاء كارت الجوازات الورقي بالمطارات المصرية| نقلة نوعية في تجربة السفر.. خبير يعلق
من غير محصل ولا زحمة فروع.. طريقة تسجيل قراءة الغاز في دقيقة
طقس الثلاثاء| فرص لسقوط أمطار خفيفة في هذه المدن
هبة القدسي: مشهد محاكمة مادورو معقد للغاية.. وهذه هي التهم موجهة إليه
ما أقل عدد تنعقد به صلاة الجماعة؟.. أمين الإفتاء يجيب

أحمد سعيد

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، عن سؤال عن أقل عدد ينطبق عليه حكم صلاة الجماعة، وهل تصح الجماعة من شخصين فقط أم لا.

 أقل عدد تنعقد به صلاة الجماعة

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن صلاة الجماعة تنعقد من فردين فقط، إمام ومأموم، فإذا صلى شخص ومعه شخص آخر فقد تحققت الجماعة وحصلا معًا على ثواب صلاة الجماعة.

وبيّن أمين الفتوى بدار الإفتاء أن ثواب صلاة الجماعة يزيد على صلاة الفرد بسبعٍ وعشرين درجة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الفضل يتحقق بمجرد وجود إمام ومأموم، حتى لو كان العدد اثنين فقط.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن التطبيق العملي لذلك واسع وبسيط، فيجوز أن يصلي الرجل مع صديقه، أو مع زوجته، أو مع أخيه، أو مع أمه، أو حتى مع ابنته، فيكون أحدهما إمامًا والآخر مأمومًا، وتنعقد بهما صلاة الجماعة صحيحة شرعًا وينالان أجرها.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن هذا الحكم خاص بالصلوات الخمس المفروضة، أما صلاة الجمعة فلها أحكام خاصة تتعلق بعدد من تنعقد بهم، وهي تختلف عن حكم صلاة الجماعة في الصلوات اليومية، مؤكدًا أهمية الحرص على الجماعة لما فيها من فضل عظيم وأجر كبير.

