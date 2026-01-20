قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أوروبا تخطط لإطلاق الأقمار الصناعية بصواريخ قابلة لإعادة الاستخدام
صعود أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026 في مصر
شروط استخراج قيد عائلي عبر الإنترنت
إعادة امتحان البرمجة لبعض طلاب أولى ثانوي في 8 محافظات ..اليوم
لتحقيق أرباح مالية.. تفاصيل حبس راقصة بتهمة نشر فيديو خادش للحياء
دعوات ومشاورات.. هل تعود الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين لإزالة التوتر؟
لمنع الفوضى.. القوات السورية تكثف انتشارها الأمني في محيط سجن الأقطان
أحرقوا علم أمريكا.. مظاهرات في سويسرا ضد المنتدى الاقتصادي العالمي ومشاركة ترامب
أضا ينتقد واقعة فوطة ميندي: مشهد سحل حارس السنغال كارثة
مواعيد مباريات كأس مصر اليوم والقنوات الناقلة
هل تثبت جريمة السرقة بشهادة رجل وامرأة؟.. عضو لجنة الفتوى بالأزهر يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أول أيام شعبان.. مواقيت الصلاة اليوم في مصر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
رشا عوني

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 للتعرّف على مواقيت الصلاة.

وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية..

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة

• موعد أذان الفجر: 5:20 ص.

• موعد الشروق: 6:51 ص.

• موعد أذان ‎الظهر: 12:06 ص.

• ‎موعد أذان العصر: 3:01 م.

• موعد أذان ‎المغرب: 5:21 م.

• موعد أذان ‎العشاء: 6:43 م.

مواقيت الصلاة بتوقيت الإسكندرية

• موعد أذان الفجر: 5:27 ص.

• موعد الشروق: 6:58 ص.

• ‎موعد أذان الظهر: 12:11 م.

• موعد أذان ‎العصر: 3:05 م.

• ‎موعد أذان المغرب: 5:24 م.

• ‎موعد أذان العشاء: 6:47 م.

مواقيت الصلاة بتوقيت أسوان

• موعد أذان الفجر: 5:07 ص.

• موعد الشروق: 6:33 ص.

• موعد أذان ‎الظهر: 11:59 ص.

• ‎موعد أذان العصر: 3:05 م.

• موعد أذان ‎المغرب: 5:26 م.

• موعد أذان العشاء: 6:43 م. 

مواقيت الصلاة بتوقيت مطروح

• موعد أذان الفجر: 5:37 ص.

• موعد الشروق: 7:09 ص.

• ‎موعد أذان الظهر: 12:22 م.

• موعد أذان ‎العصر: 3:15 م.

• ‎موعد أذان المغرب: 5:35 م.

• موعد أذان ‎العشاء: 6:57 م.

مواقيت الصلاة بتوقيت الغردقة

• موعد أذان الفجر 5:07 ص.

‎• موعد الشروق: 6:35 ص.

• موعد أذان الظهر: 11:56 ص.

• موعد أذان العصر: 2:56 م.

• موعد أذان المغرب: 5:17 م.

• موعد أذان العشاء: 6:36 م. 

مواقيت الصلاة بتوقيت شرم الشيخ

• موعد أذان الفجر: 5:06 ص.

• موعد الشروق: 6:34 ص.

• موعد أذان الظهر: 11:54 ص.

• موعد أذان العصر: 2:53 م.

• موعد أذان المغرب: 5:14 م.

• موعد أذان العشاء: 6:33 م.

مواقيت الصلاة 
مواقيت الصلاة اليوم موعد صلاة الفجر موعد اذان العصر موعد اذان المغرب موعد اذان العشاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 في المدارس ..ظهرت الآن

محمد أبو تريكة

هاخد فلوسي من عين الأهلي .. أحمد موسى يكشف سر هروب أبو تريكة للخارج

سعر الدولار في البنوك

رسميًا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد قفزة كبيرة في الاحتياطي الأجنبي

احمد موسى

لأول مرة.. أحمد موسى يعرض وثيقة القبض على محمد مرسي يوم 27 يناير 2011 في قضية التخابر

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير 2026.. الموعد الرسمي بعد قرار المالية

سيدة تدعي علي ابنها امام الكعبة

خطبة نجلها من دمياط السبب.. سيدة تدعي على ابنها أمام الكعبة

سعر الذهب اليوم

زاد 105 جنيهات.. صعود سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 19-1-2026

أسعار الذهب اليوم

قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

عطل بمحطة معالجة هرم سيتي يتسبب في خروج المياه على طريق النايل سات.. صور

سعر الجنيه الذهب

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بقيمة 800 جنيه.. عيار 21 وصل كام؟

ألماس

شركة "دي بيرز" تخفض أسعارها الرسمية للماس للمرة الأولى منذ أكثر من عام

بالصور

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح
لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح
لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

أيهما أفضل للصحة.. الكابوتشا أم الخس البلدي؟

الخس والكابوتشا
الخس والكابوتشا
الخس والكابوتشا

بقوة 1,000 حصان.. وصول السيارة ريد بول ‏RB17‎‏ المخصصة للحلبات‏.. بالفيديو

ريد بول ‏RB17‎‏
ريد بول ‏RB17‎‏
ريد بول ‏RB17‎‏

سعر تويوتا كورولا 2002 المستعملة

تويوتا كورولا 2002
تويوتا كورولا 2002
تويوتا كورولا 2002

فيديو

ريد بول ‏RB17‎‏

بقوة 1,000 حصان.. وصول السيارة ريد بول ‏RB17‎‏ المخصصة للحلبات‏.. بالفيديو

ساديو ماني و كلود لوروا

انسحاب وفوضى ثم تتويج.. القصة الكاملة لنهائي السنغال والمغرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد