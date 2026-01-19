قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تخفيضات.. أرخص أماكن لبيع ياميش رمضان بالأسعار
إعلان مهم من وزارة الأوقاف للأئمة بشأن صلاة التهجد في رمضان 2026
أزمة تهدد السنغال قبل مونديال 2026 بعد تصرفات نهائي أمم أفريقيا
رسمياً.. دخول اتفاقية الأمم المتحدة التاريخية لحماية أعالي البحار حيز التنفيذ
منها إم جي وشيري.. 5 سيارات رياضية تحمل العلامة الصينية | بالأسعار
برلماني يطالب بتحويل الجمعيات من مجرد موزع للأسمدة إلى كيانات اقتصادية متكاملة
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 19-1-2026
الديهي: سموتريتش يهاجم ترامب ويشكك في قدرته على صناعة السلام
ينفع تدافع عني؟ أحمد موسى يكشف تفاصيل اتصال مبارك بـ فريد الديب للدفاع عنه.. فيديو
مطالبات بتطبيق قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بطريقة علمية ورحيمة
أحمد موسى: أبو تريكة رفض التبرؤ من جماعة الإخوان.. وقال هاخد فلوسي من الأهلي
الإخوان خططوا لاغتيالي 3 مرات .. أحمد موسي يكشف للمرة الأولي اعترافات المتهمين في الوقائع
ديني

إعلان مهم من وزارة الأوقاف للأئمة بشأن صلاة التهجد في رمضان 2026

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أحمد سعيد

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الأئمة الراغبين في أداء صلاة التهجد بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان المبارك ١٤٤٧هـ، مطالبة  الأئمة بالحضور إلى مقر المديرية التابع لها كلٌّ منهم في تمام الساعة العاشرة صباحًا، مع إحضار صورة بطاقة الرقم القومي.

إعلان مهم من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التهجد

وأكدت وزارة الأوقاف، على المديرية المختصة ضرورة التحقق من مطابقة المتقدمين لشروط المسابقة المقررة، وذلك خلال الفترة من الأربعاء الموافق (٢١/ ١/ ٢٠٢٦ م) وحتى الخميس الموافق (٢٢/ ١/ ٢٠٢٦ م).

وتنبه وزارة الأوقاف إلى أن المتقدمين من الديوان العام سيكون اختبارهم بمديرية أوقاف القاهرة، وللاطلاع على الأسماء ومواعيد الاختبار، يرجى نقر الرابط التالي: اضغط هنا

وزير الأوقاف يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

يذكر أن وزير الأوقاف، افتتح اليوم فعاليات المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية برعاية كريمة من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله)، وبإنابة كريمة عن الدكتور المهندس مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء، والذي يُعقد في الفترة من ١٩ حتى ٢٠ من يناير بالقاهرة، بعنوان : "المهن في الإسلام: أخلاقياتها وأثرها، ومستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي"، بحضور فضيلةَ الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني - وكيل الأزهر الشريف - نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، وفضيلةَ الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد - مفتي الديار المصرية، ومعالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة - رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمملكة البحرين الشقيقة، ومعالي الأستاذ الدكتور محمد الخلايلة - وزير الأوقاف والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ومعالي الدكتور محمد بن سعيد المعملي - وزير الأوقاف والشئون الدينية في سلطنة عمان الشقيقة، وصاحبَ المقام الرفيع معالي الدكتور محمود صدقي الهباش - قاضي القضاة ومستشار الرئيس للشئون الدينية في فلسطين الشقيقة، وجمع غفير من أصحاب الفضيلة المشاركون بالمؤتمر.

وقدم فى بداية كلمته الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية (يحفظه الله) على رعايته الكريمة والسامية للمؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

كما رحب الوزير بضيوف مصر الكرام من أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة السادة الوزراء والعلماء والسفراء، معلنًا انطلاق المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في رحاب قاهرة المعز وبرعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله)، وبتشريف وحضور كريم من السادة ضيوف مصر جميعًا، ناقلًا تحيات معالي الدكتور المهندس مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء الموقر الذي شرُف وزير الأوقاف بالإنابة عن سيادته في افتتاح هذا المؤتمر، وفي نقل ترحيبه الحار وخالص دعمه وأمنياته لهذا المؤتمر بالنجاح والتوفيق.

وزارة الأوقاف الأوقاف إعلان مهم من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التهجد شهر رمضان إعلان مهم من وزارة الأوقاف للأئمة بشأن صلاة التهجد في رمضان 2026

تفسير حلم المرحاض في المنام: فقدان السيطرة والشعور بانعدام الخصوصية

شراء سيارة مستعملة .. 10 أشياء ضروري فحصها قبل إتمام الصفقة

مياه الشرب بالشرقية تنفذ حملات للتوعية المائية بقرى مركز الزقازيق

تبدأ من 650 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات زيرو صيني في مصر

فيديو

